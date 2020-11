Se ve obligada a parir en su casa después de que los médicos confundan las contracciones del parto con una gripe estomacal

La mujer acabó dando a luz a su hija en el baño de casa con la ayuda de sus padres. 5 meses después, la niña no tiene aún certificado de nacimiento porque nació fuera de un hospital.

Una joven fue obligada a dar a luz en su casa en EE.UU. después de que los médicos le diagnosticaran una gripe estomacal y se negaran a ingresarla en el hospital. La mujer terminó pariendo en el baño de su domicilio y retransmitió el parto en directo en Facebook. Ahora la bebé, que ya tiene 5 meses, sigue sin tener documentos por no haber nacido en un centro médico, informa Daily Mail.

Natosha Kramer, del estado de Ohio, estaba en las últimas semanas de su embarazo, cuando el 12 de junio sintió dolores en el vientre y pensó que eran las contracciones. La mujer, de 32 años, acudió a un hospital, donde le hicieron una ecografía que mostraba al bebé en el canal de parto, pero, en vez de prepararla para dar a luz, los médicos estimaron que tenía una gripe estomacal y la enviaron a casa.

Sin sospechar nada, Natosha regresó a su domicilio, pero las contracciones se volvieron más fuertes y horas después la mujer parió a su hija Nola con ayuda de sus padres, que habían ido a visitarla aquel día.

"No sabía que estaba pariendo, porque me dijeron que tenía un virus estomacal. No pensaba que iba a dar a luz", cuenta Natosha. La mujer decidió transmitir el proceso de parto en directo en Facebook para poder recordar luego todos los detalles.

Desde aquel momento ya pasaron 5 meses, pero Natosha todavía no ha recibido el certificado de nacimiento de su hija y, como consecuencia, tampoco las ayudas del estado que le corresponden.