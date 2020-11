Conmovedora carta de un paciente con covid-19 a sus familiares antes de morir

Un paciente con covid-19 escribió una emotiva carta a sus parientes antes de morir. El doctor del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM) y exministro de Salud de Paraguay, Carlos Morínigo, hizo público este texto conmovedor en su Facebook tras recibir el permiso de los familiares.

El médico contó que el 26 de noviembre en el INERAM le tuvo que explicar a un paciente con coronavirus que su cuerpo no reaccionaba a la terapia de oxigenación por lo que tenía más sed de aire, y le debían intubar. El hombre, preocupado por la necesidad de un nuevo tratamiento, empezó a rezar junto a un personal de salud, y pidió escribir una carta a sus parientes. En el texto el paciente se dirigió a sus familiares más cercanos.

"Perdón si no puedo resistir", escribió el hombre a su madre; "…siempre las amaré por todo lo que hicieron por mí", a sus hermanas; "…si sucede lo peor espero me perdones y puedas hacer lo necesario para explicar a nuestros hijos. Te amaré por siempre", a su esposa, cuyo nombre no fue revelado.

15 minutos después de comenzar el proceso de intubación, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio, y tras los 45 minutos posteriores de reanimación, el hombre murió.

El médico que reveló este caso en Facebook, afirmó que lo hizo por tratar de convencer a la gente sobre la necesidad de cuidarse más, y entender mejor el valor de la vida.