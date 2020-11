El sistema ruso Arena-M es capaz de interceptar misiles antitanques desde cualquier dirección

El sistema ruso de protección activa de blindados Arema-M es capaz de destruir los misiles antitanque estadounidenses Javelin o los israelíes Spike, señaló el director industrial de la división de armas de la corporación estatal rusa Rostej, Bekján Ozdoýev, en una entrevista con RIA Novosti.

"El sistema [Arena-M] está construido sobre componentes de 'hardware' modernos. Sus características tácticas y técnicas han sido aumentadas significativamente. Es capaz de destruir municiones [enemigas] que se acerquen desde cualquier dirección. Sus capacidades son tan altas que puede interceptar todos los misiles antitanque guiados modernos, incluidos los famosos Javelin y Spike, que ataquen desde arriba [la parte menor blindada de los tanques]", explicó.

El sistema Arena-M usa un radar de pulsos Doppler para detectar proyectiles de carga hueca que se acerquen y dispara un pequeño misil que detona cerca del proyectil antes de que este impacte contra el carro de combate.

Ozdoev explicó que los combates en Siria han planteado nuevos problemas de aumento de supervivencia de los tanques en el campo de batalla contra las municiones de carga hueca.

"Somos de la opinión, que ahora es compartida no solo por los rusos, sino también por los expertos extranjeros, de que este problema no se puede resolver sin protección activa. Los sistemas de protección activa se utilizarán no solo para proteger a vehículos blindados, sino también a otros vehículos", dijo Ozdoyév.

En este contexto, cabe recordar que Defense News informó en mayo de este año del inicio de la producción por parte de Raytheon y Lockheed Martin de su arma antitanque versión F (FGM-148F), destinada a ser más letal contra blindajes avanzados y objetivos blandos. Este misil tiene una ojiva multipropósito de carga hueca y de fragmentación en tándem capaz de destruir blindajes reactivos.