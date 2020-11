"Pido perdón a todos": Las disculpas de uno de los tres trabajadores funerarios que se tomaron fotos junto al cadáver de Maradona

"Si vos ves la foto, justo levanté la cabeza porque me dijeron", justificó el hombre, que aparece con su hijo junto al cajón del 'Diez'.

Claudio Fernández, uno de los tres trabajadores de la funeraria Sepelios Pinier que se tomaron fotografías junto al cadáver de Diego Armando Maradona, explicó la polémica situación y se disculpó con la sociedad argentina durante una entrevista: "Pido perdón a todos", sostuvo este jueves en Radio 10.

El 'Diez', fallecido este miércoles por un paro cardíaco, fue velado el 26 de noviembre en la Casa Rosada, por disposición del Gobierno de Alberto Fernández. Ese mismo día, se viralizaron imágenes de empleados de la empresa familiar que acondicionó el féretro del ídolo argentino. Se trataba de ofensivas fotografías donde los tres individuos se mostraban junto al 'Pelusa' antes de ser llevado a la sede gubernamental, una situación que despertó indignación.

Tras difundirse esas imágenes, los trabajadores fueron despedidos. Igualmente, en un reportaje con La Nación, los directivos de esa pequeña firma negaron que los involucrados sean empleados directos: "Los contratamos para llevar los materiales para la capilla ardiente, como los pedestales y atriles", dijeron.

"El cuerpo lo preparamos entre tres de los cuatro hermanos que estamos en la empresa junto a mi papá", agregó uno de los dueños. Según sus dichos, el hecho se produjo cuando salieron de la sala velatoria para hablar con la Policía y coordinar el traslado del cuerpo al centro de la Ciudad de Buenos Aires. "Ahí fue donde estas personas se sacaron las fotos. Fueron dos minutos donde estuvieron solos", acotó.

Sin embargo, el trabajador que se disculpó públicamente comentó que trabajaba en esa funeraria hace siete años. "Me echaron por algo que yo no hice", remarcó.

"Fue algo instantáneo"

En medio de las críticas, Fernández relató su versión de los hechos: "Estábamos acomodando antes de llevarlo, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto", relató.

De hecho, en la imagen no queda claro si ese sujeto está posando, o si es fotografiado desprevenido. "En ese momento estaba pensando, 'con los nervios de que quede bien Maradona'. Si vos ves la foto, justo levanté la cabeza porque me dijeron: 'Flaco'. Fue algo instantáneo", explicó.

Ese trabajador despedido aseguró que nunca antes pensó "en sacar fotos con féretros y fallecidos, por respeto". Y sumó: "Jamás pensé que lo iban a subir o pasar a un grupo".

En ese tono, añadió: "Hice servicio al papá de Maradona, al cuñado. Estuve con Maradona. No lo hice en vida [tomarse una foto], siendo mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención". También manifestó: Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó".

"Van a pagar todos los responsables"

Frente a esta situación, el abogado que representaba a Diego, Matías Moral, sostuvo: "Me voy a ocupar personalmente de encontrar al canalla que tomo esa fotografía. Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía". Además, en sus redes sociales difundió la imagen con el rostro de uno de los implicados.

Para concluir, Fernández señaló que, además de perder su trabajo, está recibiendo amenazas constantes en su teléfono celular. Por otro lado, se supo que uno de los tres trabajadores era socio del club de fútbol Argentinos Juniors, donde Maradona hizo sus primeros pasos y cuyo estadio lleva el nombre del astro sudamericano. En las últimas horas, esa entidad anunció que uno de los individuos fue expulsado, pero no trascendió su nombre.

#AAAJ Informamos a nuestra masa societaria y medios periodísticos, que por decisión unánime de la Comisión Directiva, se eleva al Tribunal de Disciplina el pedido de expulsión como socio de la persona que se fotografió junto al féretro de Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/sdYIsjyPNu — Argentinos Juniors (desde 🏡) (@AAAJoficial) November 26, 2020

Con ese marco, resta por ver si el caso tendrá consecuencias legales.

