Fuentes estadounidenses a NYT: Israel está detrás del asesinato del científico nuclear iraní

Un funcionario estadounidense no identificado y dos fuentes de inteligencia han declarado a The New York Times que Israel está detrás del asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, el prominente científico del sector nuclear iraní fallecido este viernes tras recibir varios balazos cerca de Teherán.

El medio indica que no está claro con cuánta antelación pudo haber sabido Washington sobre la operación, pero recuerda que las dos naciones son aliadas cercanas y han compartido durante mucho tiempo inteligencia sobre Irán.

Tanto la Casa Blanca como la CIA se han negado a comentar esta información.

"Desencadenar una guerra a gran escala"

El jefe del Ejército de Irán, el general mayor Abdolrahim Mousavi, afirmó previamente que "la mano criminal de EE.UU." y de Israel se "ve claramente" en el asesinato de Fakhrizadeh.

Сientífico nuclear iraní fallece en un atentado cerca de TeheránMohsen Fakhrizadeh, un prominente científico del sector nuclear iraní, ha sido asesinado a balazos este 27 de noviembre pic.twitter.com/Sw9goH7Dd4 — RT en Español (@ActualidadRT) November 27, 2020

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, declaró que hay indicios serios de que Israel tuvo un papel en este crimen.

Hossein Dehghan, asesor militar del líder supremo iraní, Alí Jamenei, acusó a Tel Aviv de tratar de provocar "una guerra a gran escala" con el asesinato del investigador, considerado por el Gobierno israelí como una de las personas clave en el programa nuclear militar del país persa.

