La conmovedora despedida de Dalma Maradona a su padre

Dalma Maradona, la hija mayor que el exastro futbolístico Diego Armando Maradona tuvo con Claudia Villafañe, despidió este jueves a su padre a través de un mensaje público en la red social Instagram.



Dalma publicó una vieja foto en la que se ve a ella de niña, adornando con una margarita la media deportiva de su padre, quien la observa sentado sobre una pelota.

Junto a la imagen, la hija del ídolo argentino escribió un texto en el que admitió estar "destruida" por la desaparición física de su padre.

"Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida. Estoy destruida pero voy a salir adelante. Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando [la canción] 'Y cómo es él' para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos, escribió la actriz de 33 años.

Y añadió: "Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos, dijo. Y se comprometió a cuidar de la 'jabru' (Claudia Villafañe, exesposa de Maradona), cumpliendo un pedido suyo.



Dalma señaló además que va a "morir por dentro" cuando su pequeña hija le pida hacer una videollamada con su abuelo. "Pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quién fuiste, quién sos y quién vas a ser para siempre. Igual ya te ama. Porque tenías eso, no hacía falta mucho para amarte", continuó.



"Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos. No puedo, pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante. ¡La vida es un ratito así que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor, ¡volvé a mirarme con ese amor que se ve en la foto! ¡Te amo para siempre!", concluyó.