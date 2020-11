El papa Francisco compara el aborto con "contratar un sicario" y apoya las protestas contra el proyecto de ley en Argentina

El papa Francisco ha emitido recientemente una carta dirigida a las mujeres que se oponen a la legalización del aborto en Argentina. La misiva es una respuesta a una carta enviada por una red de madres que pidieron apoyo al pontífice para respaldar su posición contra la interrupción voluntaria del embarazo en el país latinoamericano, informa el portal de noticias del Vaticano.

El líder de la Iglesia católica animó a las signatarias que "luchan por la protección de los no nacidos, especialmente en los barrios populares de Buenos Aires", a seguir adelante y expresó su admiración por "su trabajo y su testimonio".

Asimismo, el pontífice señaló que "el problema del aborto […] no es un asunto primariamente religioso sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa". En esta línea, Francisco comparó la decisión con el hecho de "contratar un sicario".

"¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar un sicario para resolver un problema?", cuestionó Francisco en el mensaje enviado a la red de mujeres tras agradecerles "por todo lo que hacen".

Por su parte, quienes enviaron la solicitud de apoyo al papa consideran que el controvertido proyecto de ley en Argentina está "orientado a cultivar la idea de que el aborto es una posibilidad más dentro del abanico de métodos anticonceptivos y que inclusive las principales usuarias debemos ser las mujeres pobres".

No obstante, las firmantes aseguraron que su voz "nunca es escuchada" y por ello escribieron al líder de la Iglesia católica, para que les ayude a visibilizar su pedido. "No nos quieren escuchar, ni los legisladores ni los periodistas. Si no tuviéramos a los curas villeros que levantan la voz por nosotros, estaríamos aún más solas", mencionaron las mujeres.

El comunicado del Vaticano recordó que durante esta jornada se prevén varias protestas contra el proyecto y que cuentan con el apoyo de los obispos locales.

¿Será Ley?

La semana pasada, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, envió al Congreso un proyecto para legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, en medio de una amplia expectativa de las organizaciones feministas que se movilizarán de nuevo de manera masiva para que la iniciativa sea aprobada.

El mandatario explicó que la propuesta "legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida".