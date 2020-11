Un estudiante chino impide a una trabajadora de su universidad celebrar Acción de Gracias por ser una "festividad extranjera"

Un estudiante de doctorado de Harbin (China) impidió a una recepcionista de su residencia universitaria celebrar el Día de Acción de Gracias por ser una "festividad extranjera", informaron este viernes medios locales.

Este jueves, coincidiendo con la celebración de dicha fiesta en EE.UU., la mujer anunció a través de la aplicación de mensajería WeChat que enviaría unos dulces a los estudiantes para expresarles su agradecimiento por el apoyo a su trabajo.

Tras el ofrecimiento, uno de los jóvenes respondió criticando a la trabajadora por "celebrar de manera indebida una festividad extranjera". "Por favor, deténgalo o la denunciaré a la administración de la universidad", le amenazó el doctorando.

Polémica en la Red

Ante esa reacción, la recepcionista se disculpó y retiró su propuesta. Capturas de la conversación se viralizaron en las red social Weibo, donde una mayoría de internautas condenó la actitud del doctorando por "exagerar" la situación.

No obstante, hubo quien se puso del lado del estudiante, argumentando que es comprensible que rechace las festividades de origen norteamericano teniendo en cuenta que su universidad "fue tratada de manera injusta" por parte del Gobierno de Washington.

Contexto de sanciones de Washington

El joven realiza su tesis en el Instituto de Tecnología de Harbin (HIT, por sus siglas en inglés), institución educativa de renombre que el pasado mes de mayo fue incluida, entre otras universidades de China, en la Lista de Entidades de la Casa Blanca, lo que implica restricciones como la prohibición de utilizar el MATLAB, un 'software' de código común usado por científicos y desarrollado por una empresa estadounidense.

"No tengo idea de qué lo hizo sentir incómodo", explicó un estudiante que vive en la misma residencia que no quiso revelar su identidad. "Se trata de una dama amable y no religiosa que expresó su agradecimiento en un día que resultó ser una festividad occidental, nada que ver con 'difundir la religión' o algo así", añadió.

Desde el HIT han asegurado que la trabajadora no ha recibido ninguna sanción. "Alentamos a los estudiantes a denunciar a quienes violen sus derechos legales, pero el mecanismo de denuncia no debe ser una herramienta para atacar a otros", comentó Xiong Bingqi, subdirector del Instituto de Investigación Educativa Siglo XXI, con sede en Shanghái.

