El papa Francisco nombra nuevo cardenal en México a un obispo conocido por su apoyo a la comunidad indígena

Entre los nuevos trece cardenales nombrados este sábado por el papa Francisco se encuentra el obispo mexicano Felipe Arizmendi, conocido por su apoyo y cercanía a la comunidad indígena, informa Reuters.

A lo largo de su trayectoria eclesiástica, Arizmendi, de 80 años, ha demostrado posicionamientos muy progresistas sobre los derechos indígenas y de los migrantes. Ha servido como obispo en el estado de Chiapas desde 1991, antes del levantamiento indígena liderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que emitió en 1994 una declaración de guerra contra el Gobierno justificándola en un largo historial de opresión.

Desde esos años, Arizmendi ha apoyado las demandas de justicia del movimiento zapatista y ha apoyado a los migrantes centroamericanos que viajan a través de sur de México hacia EE.UU.

"En Chiapas he estado trabajando 18 años con los indígenas, lo primero es conocerlos, no juzgar, no condenar, sino apreciar y valorar. Hay cosas que son extraordinariamente bellas, otras no; son fruto del pecado también, como la explotación, la marginación de las mujeres, que eso está mal, desde luego. Pero el sentido de la vida comunitaria, la solidaridad, el sacrificio, el trabajo, la oración al buen Dios, son valores extraordinarios que he igualmente comprobado en mi servicio desde el CELAM para comunidades indígenas de toda América Latina", declaró el nuevo cardenal a Vatican News.

En cuanto a la situación de los migrantes, el obispo explica que conviviendo con ellos vio "sus angustias, su sufrimiento y sus penas" y que la Iglesia trató de servir lo más que pudo. "Hicimos varias casas para migrantes en distintas partes, pero también poderles dar protección jurídica en diálogo con las autoridades y defendiendo sus derechos. Es una realidad que debemos seguir aprendiendo, porque la migración no se detiene y los pueblos indígenas tienen derecho a que se les conozca, se los respete, se los valore y que la Iglesia se haga presente, se encarne en esas comunidades", comentó.

Por otro lado, Felipe Arizmendi tiene posturas conservadoras sobre la sexualidad y durante la última década también ha criticado lo que describió como propagación del "homosexualismo" desde las ciudades a las zonas rurales.

Asimismo, el nuevo cardenal es autor de más de 30 libros y es columnista habitual del diario El Sol de México.

