Detienen al expresidente hondureño Zelaya en el aeropuerto de Tegucigalpa con 18.000 dólares no declarados

El exmandatario denunció que la bolsa con tanto dinero no le pertenecía. Fue puesto en libertad tras ocho horas retenido.

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue liberado este viernes tras pasar ocho horas detenido en el Aeropuerto Internacional Toncotín de Tegucigalpa, luego de que en su maleta encontraran 18.000 dólares en efectivo y sin declarar cuando se dirigía a México con escala en Estados Unidos.

Zelaya denunció que fue retenido "injustamente" y afirmó que la bolsa con el dinero no le pertenecía. "La Fiscalía hizo su trabajo, nosotros afirmamos que ese dinero no es mío, y por no haberse declarado tal cantidad habrá una multa administrativa", señaló el exmandatario hondureño ante los periodistas cuando salió de la terminal.

Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto toncontin cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18 Mil $ ; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal. — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) November 27, 2020

Zelaya iba a México para participar en un seminario del Partido del Trabajo y fue retenido cuando trató de abordar un avión rumbo a Houston, donde iba a hacer la escala. Supuso que alguien colocó el dinero entre sus pertenencias esperando que lo detuvieran en EE.UU., "porque allá la noticia sería otra", y agregó que habrá investigaciones para dar con la persona que puso el dinero en su mochila.