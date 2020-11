Un estadounidense vive debajo de un puente tras perder su casa y su trabajo debido a la pandemia

La pandemia de coronavirus dividió la vida de muchas personas en un antes y un después: algunos perdieron a familiares y otros se quedaron sin trabajo y sin hogar. Este es el caso del estadounidense Eric Phillip Gordon, que está viviendo en su furgoneta debajo de un puente en Houston (Texas, EE.UU.) después de perder su empleo en marzo, informa ABC13.

"Pasé de una casa y trabajo a 220 dólares y ahora vivo en mi auto debajo de un puente. Estoy muy triste, aislado y solo", contó el hombre.

Actualmente Eric, exvendedor, tiene que vivir en un campamento improvisado junto con otros desafortunados y contentarse con los alimentos que aportan ciudadanos solidarios. "Estuve llorando durante las últimas tres horas por la amabilidad y la bondad de la gente de Houston", aseguró el hombre.

Cada día, habitantes locales llegan al lugar para brindar su ayuda a las personas que se encuentran en una difícil situación.

"Muchas personas no entienden que la gente menos afortunada no está tan bendecida como nosotros, que podemos conducir y comer bien cada día", comenta Sincere Phillips, una de las personas que llegan al campamento para ayudar. "Tenemos que apoyar a nuestros hermanos y hermanas. Es una forma de decirles "te quiero no solo en las buenas", explicó otro visitante, Pedro Martínez.

Ocho meses después del inicio de la pandemia, Estados Unidos es el país más afectado por el covid-19, con más de 13,2 millones de casos y más de 266.000 fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.