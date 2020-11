Atacan a una 'influencer' y a su bebé después de lucir objetos de lujo en redes sociales y le roban casi 500.000 dólares en artículos

Tres ladrones enmascarados irrumpieron el 25 de noviembre en el apartamento de la 'influencer' So Mei-yan, y le robaron bolsos de marca, relojes y artículos electrónicos por un valor de 464.000 dólares estadounidenses. So Mei-yan, residente en Hong Kong de 25 años, y que cuenta con más de 80.000 seguidores en Instagram, mostraba regularmente su estilo de vida acomodado en las redes sociales.

Los delincuentes entraron a su vivienda a plena luz del día, mientras So estaba dormida, y su ayudante, de 45 años, estaba cuidando al bebé de la mujer.

"Cuando sonó el timbre, la ayudante abrió la puerta y tres hombres se apresuraron a entrar en el apartamento", cita The South China Morning Post a un portavoz de la Policía, quien agregó que los atacantes llevaban un cuchillo o un palo.

So escuchó ruido en la sala de estar, se despertó, y señaló que uno de los intrusos estaba "frotando con fuerza la frente" de su hijo, por lo que inmediatamente les dijo que tomaran todo lo que querían.

Los ladrones ataron a las dos mujeres, y mientras uno montaba guardia los otros dos registraron el piso. "Uno de ellos regresó y me tiró del cabello preguntándome dónde estaba mi dinero", dijo So, y agregó que la golpearon cuando les dijo que no había efectivo en el piso.

"Diez bolsos, siete relojes, una computadora portátil y dos teléfonos móviles fueron robados en el incidente", precisó la Policía. Los ladrones metieron todos los objetos de valor en una maleta y huyeron del lugar. Según la Policía, los ladrones eran tres ciudadanos chinos, de entre 40 y 50 años. El caso sigue bajo investigación y de momento no se han efectuado detenciones.