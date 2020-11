Muere tiroteado el rapero estadounidense Lil Yase a los 26 años

El rapero estadounidense Lil Yase murió el pasado sábado, tras ser tiroteado cerca de una estación en el este de la ciudad de Dublín (California), confirmó el Departamento de la Policía local.

Los oficiales respondieron a los informes de un hombre que fue ingresado en un hospital de Pleasanton con múltiples heridas de bala y luego fue identificado como Alexander Mark Antonyyo Jr. El artista, de 26 años, fue trasladado a otro centro médico en Castro Valley, donde murió a causa de las heridas.

Según detallaron algunas fuentes a TMZ, el suceso tuvo lugar después de que Yase abandonó un estudio de grabación al norte de San Francisco, a casi una hora por autopista del lugar del tiroteo. Además, subrayaron que el cantante no tenía enemigos conocidos y no había hecho nada que pudiera desencadenar el incidente.

Las autoridades afirmaron que de momento se desconocen las causas de lo ocurrido, no hay sospechosos y agregaron que siguen investigando la muerte del rapero, conocido por canciones como 'Get It In', 'No Diss', 'Demon', 'Mad' y 'Workin', entre otras.