Romain Grosjean se pronuncia tras escapar con vida cuando su coche estalló en llamas al impactar contra una barrera

Romain Grosjean, piloto francés de Fórmula 1, ha grabado un emotivo mensaje en un hospital militar de Baréin para tranquilizar a sus seguidores y agradecer por todos los mensajes de apoyo que había recibido, luego de sufrir un espeluznante accidente cuando su monoplaza impactó contra una barrera y casi al instante se incendió, convirtiéndose en una gran bola de fuego, al comienzo del Gran Premio de Baréin.

"Hola a todos! Solo les quería decir que estoy bien. Bueno, bastante bien como se puede ver. Muchas gracias por todos los mensajes", han sido las primeras palabras del piloto, que aparece en las imágenes con las manos vendadas por las lesiones que sufrió.

Además de intentar tranquilizar a todos con su buen humor y sonrisa, Grosjean se ha arrepentido de no apoyar el uso del halo, un sistema de seguridad en monoplazas, que consta de tres piezas, con un peso total de 10 kilógramos, ubicadas delante y sobre la cabeza del piloto. Su instalación obligatoria hace unas temporadas provocó mucha polémica y disgusto en el 'paddock'.

Horrible accidente, Grosjean está bien gracias a Dios! #F1pic.twitter.com/Xrsr7FG0ks — Jose R. Espanhol (@JoRenan) November 29, 2020

"No estaba a favor del halo hace unos años, pero creo que es lo mejor que hemos incorporado últimamente a la Fórmula 1. Si no fuera por él, no estaría hablando con vosotros hoy", dijo Grosjean.

El piloto del equipo Haas se quedará en el hospital hasta el 1 de diciembre, como mínimo, informó su equipo en su cuenta de Twitter, por lo que no se sabe si podrá participar en alguna de las dos carreras restantes de la temporada 2020.