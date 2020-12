Joven estrella de la WWE revela que fue abusada por su tío durante 5 años cuando era menor y la violaron en el colegio

Shotzi Blackheart, estrella de NXT de la empresa de lucha libre WWE, reveló que sufrió abusos sexuales continuados por parte de uno de sus tíos durante cinco años de su adolescencia.

Esta luchadora tuvo "una infancia bastante difícil" en la que pasó de la casa de su madre a vivir con su padre y, después, con un amigo "a una edad muy temprana", según relató en una entrevista que concedió a Lilian García.

"Lidié con muchos abusos sexuales durante años. Cuando finalmente se lo conté a mi consejero escolar, [mi tío] fue a la cárcel. Todavía está en prisión. Pero, cuando decidí contarlo, algunos miembros de mi familia no me creyeron. Mi padre me ayudó con todo eso, al igual que el teatro musical", contó esta deportista.

"La secundaria fue lo peor"

En el colegio, Shotzi Blackheart también sufrió abuso sexual por parte de otra persona. Cuando reveló la agresión, sus compañeros de clase le hicieron 'bullying' e intimidaron y se tuvo que cambiar de centro educativo a mitad de curso.

"La secundaria fue lo peor. Fui violada en el colegio durante mi primer año" y "me intimidaban tanto que, simplemente, regresaba corriendo a casa", agregó esta mujer.

Blackheart narró que la actuación y el teatro le ayudaron a superar esas agresiones sexuales, aunque después tuvo que recibir tratamiento psicológico y, en la actualidad, la lucha libre "es una terapia para mí".