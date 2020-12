Presidente de Bolivia posesiona a un nuevo ministro de Tierras tras el cese del anterior por denuncias de nepotismo

El presidente de Bolivia, Luis Arce, posesionó este martes al nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Ronald Characayo Villegas, luego de que su antecesor, Wilson Cáceres, dejara el cargo en medio de acusaciones de nepotismo, a solo 20 días de haber asumido.

Cáceres quedó marginado del equipo de Gobierno, debido a que trascendió que había nombrado como jefa de su Gabinete a su expareja, Fabiola Gutiérrez.

"Hoy posesionamos al nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras con la esperanza y el mensaje para todos nosotros, de que tenemos que mantener esos principios, esos valores, esa ética, esa moral y el compromiso de poner toda nuestra capacidad intelectual al servicio del pueblo boliviano", manifestó el jefe de Estado después de investir a Characayo Villegas.

Posesión del nuevo Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Ronald Characayo Villegas.🔴En vivo por el siguiente enlace:https://t.co/4kgAHgtEdspic.twitter.com/VvBEWpoGBx — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) December 1, 2020

Según informó el diario local Los Tiempos, en agosto pasado Cáceres presentó a Fabiola Gutiérrez como su esposa, aunque después negó esta relación. Ante las primeras denuncias en su contra, el ahora exministro aseguró que la había contratado a por su "experiencia y capacidad profesional", pero, sin poder dar explicaciones certeras sobre lo ocurrido, decidió relevarla del cargo el pasado sábado.

No obstante, el gesto no le alcanzó porque su actitud había sido cuestionada incluso por colegas del mismo Gabinete. Iván Lima, ministro de Justicia, se pronunció sobre el tema y le pidió a Cáceres que diera un paso al costado: "No tiene sentido en política dañar a todo un movimiento por un error que has cometido. Los hombres públicos no pueden equivocarse, es un tema en el que se necesita dar señales claras al país", señaló en una entrevista con Radio Fides.