Una aerolínea sin aviones propios, sin pasajeros y sin cargamentos, registra como ninguna un auge de la demanda en plena pandemia

La estadounidense Jet Test and Transport, registrada como aerolínea en Bermudas, se especializa en trasladar aeronaves vacías de otras empresas entre diferentes aeropuertos del mundo.

A diferencia de todo el sector del transporte aéreo, la compañía Jet Test and Transport ha funcionado a plena capacidad durante la pandemia de covid-19.

Formalmente, la empresa está registrada como aerolínea y dispone de un certificado de operador aéreo emitido por las Bermudas. No obstante, no tiene aviones propios y no transporta pasajeros ni cargamentos. Se especializa en el traslado de aeronaves de otras empresas entre diferentes aeropuertos y hangares del mundo.

"Cuando se devuelve el avión [de una determinada aerolínea] al final de un arrendamiento, llevamos la nave al siguiente cliente, o a su almacenamiento o mantenimiento", dijo en una entrevista con CNN el cofundador de Jet Test and Transport, Steve Giordano.

"Eso es aproximadamente la mitad del trabajo 'ferry'. Y la otra mitad es lo contrario: sacar los aviones del almacenamiento, o de una instalación de mantenimiento, y llevarlos a un nuevo operador", agregó.

A diferencia de los pilotos de aerolíneas 'normales', que generalmente operan solo aviones específicos, los aviadores de Jet Test and Transport pilotean muy diferentes aeronaves, desde turbopropulsores de alcance regional hasta gigantes como un Boeing 747. Además, vuelan a puntos más distantes. Así, el propio Giordano cubrió, en seis días de noviembre, unos 50.000 kilómetros para llevar un Boeing 737 desde Nom Pen (Camboya) hasta Kinshasa (República Democrática del Congo), y luego un Boeing 777 de Bombay (India) a Tupelo (Misisipi, EE.UU.).

Al hablar de lo que ha sido su trabajo durante la pandemia, el aviador sostiene que la demanda creció, pero sin dejar de resaltar que las restricciones establecidas en varios países del mundo difieren unas de otras, lo que impide el funcionamiento pleno de su compañía.

"Mi mayor queja es que hay una falta total de estandarización en todo el mundo. De lejos, lo más desafiante para nosotros ha estado directamente relacionado con los viajes y la logística de viajes. Nuestros despachadores pasan de tres a cuatro horas al día actualizando un gráfico que incluye todos los países a los que vamos, todas las restricciones, todos los requisitos, y esas cosas cambian a diario", dijo Giordano.