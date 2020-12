Brasil reanuda la producción de uranio después de 5 años con la inauguración de una nueva mina a cielo abierto

O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou, nesta terça-feira (1º/12), do evento da Indústrias Nucleares do Brasil (INB), que marca a retomada da produção de urânio no Brasil, a partir da lavra a céu aberto de uma nova mina, a Mina do Enegenho. ⛏️ pic.twitter.com/Z3Z6TIPqhu