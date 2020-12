Audios filtrados indican que el presidente de la CNN habría instado al medio a "no normalizar" la conducta "errática y desesperada" de Trump

James O'Keefe, fundador del grupo de expertos de derechas Project Veritas, dio a conocer este martes que había estado escuchando varias teleconferencias de la dirección de la CNN que supuestamente evidencian el sesgo de la cadena hacia los demócratas y una denigración deliberada de los políticos republicanos.

El activista comunicó al presidente de la CNN, Jeff Zucker, acerca de las escuchas, y lo hizo en una llamada telefónica trasmitida en vivo en su cuenta de Instagram.

"Señor Zucker [...]. Hemos estado escuchando llamadas de la CNN durante básicamente dos meses y grabándolo todo. [...] ¿Todavía cree que usted es el nombre más confiable en el negocio de las noticias? [...] Tenemos muchas grabaciones que indican que no es muy independiente como periodista", se burló O'Keefe del jefe de la cadena.

Aunque las grabaciones completas de las llamadas no han sido divulgadas, Project Veritas publicó varios presuntos extractos de los audios.

En algunos de ellos, Zucker habría instado a sus colegas a "no normalizar" a Donald Trump, que "está actuando de manera errática y desesperada". "Es un presidente que sabe que está perdiendo, que sabe que tiene problemas, está enfermo, tal vez esté sufriendo las secuelas de los esteroides, o no. No lo sé", habría dicho Zucker.

"Esto es lo que hemos estado esperando durante los últimos tres años y medio, o cuatro años, pero claramente se ve exacerbado por el momento en que estamos y los problemas que él [Trump] enfrenta", habría dicho.

Otra persona a la que supuestamente criticó el presidente de la CNN es el senador republicano Lindsay Graham. En una ocasión, Zucker habría hecho la siguiente afirmación sobre la actitud que la cadena tenía hacia el político: "Si hemos cometido algún error, es que nuestros titulares han sido demasiado amables". "Están sucediendo muchas cosas. Mantengámonos fuertes. Sigamos dando noticias. Seamos insistentes. Seamos inteligentes. Hay muchas noticias ahí fuera y Lindsey Graham realmente se las merece", habría dicho en otra ocasión.

Además, Project Veritas asevera que la dirección de la CNN criticó fuertemente al presentador de Fox Tucker Carlson, conocido por apoyar la política de Trump. Así, un hombre que el grupo de expertos identificó como el consejero general de la cadena, David Vigilante, en uno de los audios acusa a Carlson de ser "abiertamente racista" y tilda su programa, 'Tucker Carlson Tonight', de ser "una hora de supremacía blanca".

"Esto puede ser un delito grave"

De momento la CNN no ha confirmado ni desmentido la veracidad de las grabaciones publicadas. No obstante, desde la cadena señalaron que piensan demandar a O'Keefe.

"Los expertos legales dicen que esto puede ser un delito grave. Lo hemos remitido a las fuerzas del orden", publicó la cuenta de la CNN en Twitter.