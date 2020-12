Tras casi 10 años de búsqueda detienen al 'maníaco del Volga', que estranguló a 26 ancianas en Rusia

El Comité de Investigación de Rusia informó este martes sobre la detención del sospechoso de matar a 26 ancianas en diversas ciudades del país. El 'maníaco del Volga' —como fue apodado en los medios locales— cometió los crímenes entre los años 2011 y 2012 y ya confesó su culpabilidad.

El detenido es Rádik Taguírov, de 38 años y residente en la ciudad de Kazán, quien previamente había sido juzgado por robo en el 2009. Por su parte, la portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk, señaló que el delincuente también fue juzgado por la posesión ilegal de armas. Según las autoridades, Taguírov, que trabajó como cerrajero, mató a 26 mujeres —aunque los medios reportaron que el número de sus víctimas ascendía hasta 32— en las ciudades de Kazán, Ufá, Samara, Izhevsk, Ekaterimburgo y Uliánovsk, entre otras, y les robó sus pertenencias de valor y dinero.

Estrangulaba a las víctimas y esparcía un producto de limpieza

De acuerdo con medios locales, el agresor estrangulaba a sus víctimas con las manos o usando objetos domésticos, como un delantal, una cuerda para la ropa, un cable de la plancha o una almohada. Para cubrir sus huellas, Taguírov esparcía un producto de limpieza y abandonaba el lugar del crimen cerrando la puerta.

La búsqueda del agresor continuó durante 9 años y los investigadores ofrecían una recompensa de 3 millones de rublos (más de 39.500 dólares) por información que pudiera ayudar a localizarlo.

Las autoridades no lograban dar con el responsable de los crímenes, aunque Taguírov cometió algunos errores. Así, una de sus víctimas logró sobrevivir, ya que solo se desmayó cuando el delincuente trataba de estrangularla. No obstante, la mujer no pudo describirlo, ya que era ciega. Además, en septiembre del 2012 Taguírov fue grabado por las cámaras de vigilancia cerca de la puerta de su próxima víctima. Antes de entrar, el criminal se ofreció para ayudarle a llevar unas bolsas. En otro caso, el maníaco estaba buscando los bienes de su víctima cuando su hijo regresó al apartamento, pero Taguírov salió por la ventana y no fue capturado.

Víctimas elegidas "al azar"

La detención de Taguírov se logró después de que los especialistas realizaran más 10.000 análisis genéticos, que mostraron que todos los asesinatos fueron cometidos por la misma persona. Asimismo, las huellas de zapatos y el carácter estereotipado de sus acciones indicaron que se trataba del mismo delincuente.

Tras la detención, el Ministerio del Interior ruso publicó un video que muestra fragmentos de los interrogatorios a Taguírov. El detenido no pudo recordar el número exacto de sus víctimas y admitió que "no las contaba", mientras que dijo que las eligió "al azar". Relató que a veces se presentaba como trabajador de servicios públicos y las mujeres le permitieron entrar. Todas sus víctimas fueron estranguladas y Taguírov afirmó que eligió esta manera de matar porque "es silenciosa, rápida e […] indolora".

Respeto a su primer asesinato, el 'maníaco del Volga' relató que lo cometió "espontáneamente", porque "quería comer" y vivía entonces en la calle y afirmó que el principal motivo de sus acciones era robar a sus víctimas.