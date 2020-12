López Obrador reitera que "no es indispensable" el uso de la mascarilla pese a las recomendaciones de la OMS a México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no usará cubrebocas a menos que lo considere necesario, y también insistió en no implementar medidas coercitivas, como el confinamiento total, para afrontar la pandemia de covid-19.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario mexicano aseguró que de acuerdo con sus asesores, el uso del tapabocas "no es indispensable, ya que hay otras medidas", y destacó la "sana distancia" y la responsabilidad individual como alternativas.

"Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia. Desde el principio, lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia, que eso es lo más importante, y el aseo, el lavarse las manos y tener mucho cuidado, cuidarnos, que eso es lo fundamental", dijo el presidente.

Las declaraciones de López Obrador ocurren después de que el pasado lunes, altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluido el director Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestaran su preocupación por el número de muertes por coronavirus en México, y pidieran al país tomarse "muy en serio" la pandemia.

En ese sentido, el presidente mexicano recalcó hoy la importancia de actuar de manera responsable y "si una autoridad así lo recomienda, pues hay que hacerle caso".

López Obrador también reiteró que su administración no implementará toques de queda u otro tipo de medidas coercitivas, como el confinamiento total, para obligar a la gente a mantenerse recluida en sus hogares. "Lo fundamental es que garantizando la libertad se haga conciencia de que nosotros debemos de cuidarnos", concluyó.

De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, un estudio de la Universidad Imperial de Londres "revela que México es uno de los países que más usa cubrebocas de manera voluntaria, incluso por encima de EE.UU. o Canadá, ya que alrededor del 80 % de los encuestados dice portarlo cada vez que sale de su casa".

Al 1 de diciembre de 2020, México registra 1,12 millones de casos confirmados de covid-19 y 106.765 defunciones totales desde el inicio de la pandemia.