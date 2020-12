Comienza el cierre de los centros de votación en las elecciones parlamentarias de Venezuela

Tras una intensa jornada electoral que comenzó a las seis de la mañana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el cierre de los centros de votación en Venezuela en un proceso convocado para elegir a los 277 diputados que integrarán la nueva Asamblea Nacional (AN) 2021-2026.

Alrededor de las seis de la tarde, hora local pautada para el cierre de los centros de votación, el vicepresidente del CNE, Leonardo Morales, precisó que la votación se extendería una hora más o hasta que existieran electores en la cola, un lineamiento que debía ser garantizado por los coordinadores de cada centro.

"Es necesaria la verificación de que no existan electores en cola en las afueras de los centros de votación, esa es la única condición que establece la norma para el cierre del acto electoral", precisó Morales, quien se mostró "altamente satisfecho" y agregó que existe "un balance positivo del desarrollo de la jornada".

#EnVideo📹| Centros de votación podrán permanecer abiertos hasta las 7:00pm o hasta que haya electores en cola, informa vicepresidente del @ve_cne, Leonardo Morales#Parlamentarias2020pic.twitter.com/wukI49ApiL — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 6, 2020

Durante esta prórroga, el presidente Nicolás Maduro convocó a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a liderar la denominada 'Operación Remate', que consiste en la búsqueda de personas que no hayan votado para animarlas a hacerlo.

"Vamos a votar. Llamo a la Operación Remate. A buscar, a buscar, a buscar. Todos a votar", dijo Maduro, al tiempo que resaltó la importancia de "recuperar" la AN "para hacer justicia".

Agradecemos a la FANB y al CNE por la extraordinaria logística desplegada para garantizar el voto con la mejor tecnología y por las medidas de bioseguridad, distanciamiento físico, lavado de manos indispensables para cuidar la salud de los electores. ¡Votar es Rápido y Seguro! pic.twitter.com/DWX0S3zmdZ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 6, 2020

Tras el cierre de las mesas, empieza el proceso de transmisión de datos hasta el primer boletín oficial, que será ofrecido por las autoridades del CNE únicamente cuando las tendencias sean irreversibles.

"El organismo informará de manera oportuna los resultados de esta contienda electoral que se ha desarrollado con total normalidad", precisó Morales.

Aunque los resultados aún no han sido divulgados, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, afirmó que el proceso fue "un fraude". "Los resultados anunciados por el régimen ilegítimo de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano. Lo que está sucediendo hoy es una farsa, no una elección".

Al respecto, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, le pidió a Pompeo que "asimile" con "calma y resignación" que la estrategia del Gobierno de EE.UU contra Venezuela es un fracaso absoluto. "Ojalá muy pronto vuelva la diplomacia al Departamento de Estado y a la Casa Blanca", agregó.

¡Habló un zombie! Aunque según su Jefe el fraude se cometió en las elecciones en EEUU. @SecPompeo, asimile con calma y resignación la verdad: en Venezuela su fracaso es absoluto. Ojalá que muy pronto vuelva la Diplomacia al Departamento de Estado y a la Casa Blanca. https://t.co/PPyHz6zh4u — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 6, 2020

Este domingo, más de 20,7 millones de venezolanos fueron convocados para participar en las elecciones parlamentarias, en 14.221 centros de votación distribuidos en todo el país.

Una de las claves de estos comicios parlamentarios reside en el hecho de que el número de diputados a elegir aumentó de 167 a 277, es decir 66% más que en la elección anterior. El 52% de escaños son voto lista (designados desde los partidos) y el 48% por la modalidad nominal, es decir, por nombre y apellido.

Para esta jornada, se postularon 14.000 candidatos de 107 organizaciones con fines políticos. Además, se contó con la participación de 1.500 veedores nacionales y 200 representantes internacionales de 34 países.