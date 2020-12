Errores en envases de píldoras anticonceptivas llevan a que al menos 29 mujeres en Chile denuncien que quedaron embarazadas

"Cuando me enteré que estaba embarazada y era por el tema de las pastillas, obviamente, me sentí súper mal, pensé hasta en abortar, al principio", comentó una de las afectadas.

El pasado mes de agosto, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile emitió una alerta sanitaria para el retiro del mercado de las pastillas anticonceptivas Anulette CD comprimidos recubiertos, propiedad de Laboratorios Silesia S.A.

La medida se tomó después de detectarse envases con errores en la disposición de las píldoras, es decir, se colocaron placebos en lugar de las pastillas de principio activo y viceversa, además de la falta de ambos tipos de comprimidos.

Según la información que proporcionó la institución entonces, los errores se presentaron en "blíster con 28 comprimidos, correspondiente a la serie B20034A, con fecha de vencimiento 01/2022". También, aclaró que no afectó al producto de venta en farmacias, sino a la presentación clínica, que va a las redes asistenciales de salud.

En septiembre, fueron detectados errores en otro lote, el B20035A, con similar fecha de vencimiento, por lo que el ISP decidió suspender el registro sanitario al producto.

Las denuncias

Sin embargo, al menos 29 mujeres ya han denunciado que quedaron embarazadas tomando estas pastillas, reseñó TVN, que entrevistó a algunas de ellas.

Si te viste afectadx por usar pastillas defectuosas de anticonceptivos, puedes recurrir gratuitamente a nosotras para apoyarte legalmente. Escríbenos a consejeria@mileschile.cl ✊🏽💚💜 pic.twitter.com/2K5DSvNBK1 — Miles Chile (@MilesChile) November 4, 2020

"Cuando me enteré que estaba embarazada y era por el tema de las pastillas, obviamente, me sentí my mal, pensé hasta en abortar, al principio", dijo Valentina, de 20 años y con cinco meses de embarazo.

Otra de las entrevistadas, identificada como Daril, señaló: "En parte siento que me obligaron a ser mamá a una edad que yo no quería".

Las denunciantes están siendo apoyadas legalmente por la organización Miles Chile. Según comentó Javiera Canales, coordinadora del área legal de esta institución, a 24 Horas, interpondrán un "recurso de protección con el objetivo de interpretar ampliamente la causal de riesgo de vida, para que las que deseen puedan interrumpir su embarazo".

Asimismo, solicitarán una "indemnización de perjuicio contra el laboratorio Silesia y el Estado, ya que ambos son corresponsables de estos anticonceptivos".

De acuerdo con Canales, las denuncias que han recibido de las afectadas afectan a 15 lotes, entre ellos los dos que fueron sacados del mercado; por lo que considera que "probablemente hay otros 13 (lotes) que eventualmente podrían estar defectuosos".