Khabib sobre una posible revancha contra McGregor o Poirier: "He estrangulado a ambos, ¿para qué volver?"

Khabib Nurmagomédov, uno de los luchadores de MMA más famosos del mundo, tiene una agenda muy apretada pese a haberse retirado del deporte el pasado 24 de octubre. El ruso anunció el lanzamiento de su propio operador móvil virtual, adquirió la promoción Gorilla Fighting Championship y busca poder reunirse con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para discutir una eventual inclusión de la MMA en los Juegos.

Y a pesar de todo, todavía se habla de su posible regreso a la UFC. Durante una rueda de prensa el pasado 2 de diciembre, sin embargo, Nurmagomédov afirmó que la UFC no puede ofrecerle un rival digno que le motive para volver al 'ring'.

El Águila de Daguestán considera que lo primero que seguramente le ofrecerá el presidente de la UFC, Dana White, para que vuelva a competir es dinero. "La resultará difícil sorprenderme con algún oponente", dijo.

En cuanto a la posibilidad de que sus rivales sean Conor McGregor y Dustin Poirier, Nurmagomédov apuntó que no está interesado en volver a luchar contra ellos. "Los estrangulé a ambos, ambos eran campeones, ambos se rindieron ante mí", declaró, y agregó: "Como dice nuestro proverbio: 'Un caballo no corre hasta que el burro gana'. Los burros ni siquiera participan en competiciones donde corren los caballos. No tengo ningún interés en luchar contra estos rivales".

El ruso habló del próximo combate entre el irlandés y el estadounidense, programado para celebrarse el próximo 23 de enero del 2021. Khabib Nurmagomédov derrotó a McGregor el 6 de octubre del 2018 y a Poirier el 7 de septiembre del 2019.

En cuanto a la cantidad de dinero que podría convencerlo para volver a luchar, el ruso dijo riendo: "Imagínese que Dana me ofrece 100 millones de dólares. Esto sería un problema", dijo Khabib. Sin embargo, volvió a destacar que en tal caso no habría ningún "interés deportivo".