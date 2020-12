Un exmiembro del chat de militares españoles que hablaba de fusilar a 26 millones de personas: "Aspiran a que haya una dictadura"

Después del terremoto que ha supuesto en la vida política española la difusión de los mensajes de un chat de WhatsApp integrado por ex altos mandos del Ejército español, en el que se hablaba a favor de un golpe de Estado y se especulaba con fusilar a 26 millones de personas, el teniente coronel retirado del Ejército del Aire, José Ignacio Domínguez, que fue integrante de este grupo, ha sostenido en diversos medios que los miembros de ese chat "no son monárquicos ni constitucionalistas". "Son franquistas y defienden la dictadura. Y no solo la pasada, sino la futura. Ellos aspiran a que haya una dictadura", afirma.

"El franquismo sigue teniendo una implantación grande en el Ejército y Franco continúa como una figura respetada", dice el exmilitar, abogado en ejercicio, miembro del Foro Milicia y Democracia y portavoz en el exilio de la Unión Militar Democrática (UMD) durante la recta final de la dictadura.

Domínguez abandonó ese chat por el cariz de odio que comenzaron a tomar los mensajes, pero volvió a ingresar después de que se lo pidieran, aunque ya sin volver a participar porque muchos de los mensajes que recibía le hacían sentirse "ofendido como demócrata y personalmente".

"En privado defienden la dictadura abiertamente y luego en público se atreven a defender la Constitución. Se muestran como constitucionalistas y defensores del rey y ni son monárquicos, ni son demócratas, ni constitucionalistas", ha declarado a Infolibre, el medio que desveló la existencia de este chat y su contenido, donde ha explicado cómo en privado defendían a Franco y a su dictadura nacionalcatólica de cuatro décadas.

Movimiento para dar un golpe de Estado

En ese grupo se discutió en diferentes ocasiones sobre la posibilidad de llevar a cabo un pronunciamiento militar, un golpe de Estado, sobre todo en marzo, a raíz del confinamiento domiciliario impuesto por el Gobierno para frenar la pandemia de coronavirus, que derivó en la consiguiente ofensiva pública del partido de extrema derecha Vox y las primeras protestas en las calles. Al final, cuenta Domínguez, llegaron a la conclusión de que era inviable, entre otros motivos, porque no tendría ningún apoyo en Europa.

Sin embargo, para el teniente retirado, aquí está uno de los puntos más graves, y es que "ha habido y hay un movimiento" para dar un pronunciamiento militar que ha intentado convencer al resto de promociones del Ejército del Aire y a alguna del Ejército de Tierra.

"Vox es el principal responsable"

El exmilitar opina que el crecimiento de Vox fue el detonante de la radicalización de los miembros de este chat, que en un principio no compartían fines políticos, sino que se creó como un grupo de amigos que habían pertenecido a la misma promoción en el Ejército del Aire.

Así, la radicalización de este grupo comenzó hace alrededor de un año, con la celebración de las últimas elecciones generales, cuando el partido ultraderechista irrumpió en el Parlamento español como tercera fuerza. En una entrevista a la Cadena Ser, Domínguez defiende que "Vox es el principal responsable" de esta situación y que este chat, "de un grupo de amigos", acabó convirtiéndose "en un apéndice" de los ultraderechistas.

De momento, el Ministerio de Defensa ha llevado estos mensajes a la Fiscalía para que evalúe si pueden tener relevancia penal. Por su parte, la titular de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que son unos "comentarios inaceptables", "que nos avergüenzan a todos". "No vamos a consentir que personas que se representan a sí mismas quieran implicar a las Fuerzas Armadas o a su majestad el rey", ha afirmado.