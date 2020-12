"Nací en el fútbol contigo": Las conmovedoras palabras del marfileño Didier Drogba por la muerte de Maradona

El exfutbolista marfileño Didier Drogba escribió una emotiva carta por la muerte del astro argentino Diego Maradona, fallecido la semana pasada a los 60 años. "Es el fin de 'mi' fútbol", dijo.

En la misiva, publicada por el diario francés France Football, el exdelantero africano recordó el breve encuentro que tuvo con Maradona durante el Mundial de Rusia 2018, un hecho que calificó como "el mejor día" de su carrera deportiva.

"Siempre quise ser Maradona. El día que dejé mi carrera como jugador, fue como si mi sueño de la infancia hubiera terminado (...) Ahora, con tu desaparición, es mucho más que el sueño de un niño que se desvanece: es el fin de 'mi' fútbol", escribió Drogba, exjugador de Olympique de Marsella (Francia) y Chelsea (Reino Unido), entre otros clubes.

La exestrella de la selección de Costa de Marfil, con la que disputó tres mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), contó en la carta lo importante que fue para él la figura de Maradona cuando todavía era un niño con sueños de deportista.

"Nací en el fútbol contigo. Tu Copa del Mundo en 1986 me la sé a la perfección. Terminé dañando el VHS de tus jugadas, por verlo cientos de veces. La primera camiseta que tuve fue la de Argentina, me la trajo mi tío de un torneo en Sudamérica", rememoró Drogba, quien se retiró en 2018.

Y continuó: "En la cancha, le decía a mis amigos que me llamasen 'Diego'. Esa camiseta de Argentina fue mi segunda piel mucho tiempo; la llevo como un gran tesoro (...) Cuando perdiste la final de Italia 1990, lloré contigo".

Drogba contó que tuvo dos chances de ver a Maradona en toda su carrera, pero solo una de ellas pudo conocerlo personalmente. Y fue en 2018. "No tengo miedo de decir que fue el mejor día de mi carrera. Siempre recordaré que me besaste y dijiste: '¡Drogba, bomba!'. No sé si te diste cuenta, pero ya no tocaba el suelo. Y me tomó un tiempo volver a bajar. Fue un poco como mi Balón de Oro", relató.

El exfutbolista consideró "una locura" que a pesar de haber hablado con Maradona durante diez segundos, conservara la impresión de conocerlo bien. "Ahora tendremos que aprender a amar el fútbol sin ti. Es como seguir amando la vida después de que un ser querido se ha ido. Evidentemente, es posible, pero llevará tiempo. Adiós Diego, te amé tanto", concluyó.

