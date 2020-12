Israel advierte a sus ciudadanos que pueden ser objetivo de "ataques terroristas" iraníes en el extranjero por el asesinato del científico Fakhrizadeh

El Gobierno de Israel advirtió este jueves que sus ciudadanos pueden ser atacados por Irán en diferentes países de Oriente Medio y regiones vecinas.

"A la luz de las amenazas provenientes recientemente de agentes iraníes y de la anterior participación de agentes iraníes en ataques terroristas en varios países, existe la preocupación de que Irán intente actuar de esa manera contra objetivos israelíes", advirtió el Buró Antiterrorista de Israel, citado por Reuters.

Los países mencionados por las autoridades israelíes como escenarios más probables de ataques son Georgia, Azerbaiyán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

El anuncio tiene lugar en medio de una nueva escalada entre Israel e Irán, a raíz del asesinato del prominente científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh.

Fakhrizadeh, considerado por Tel Aviv una de las personas clave en el programa nuclear militar de Irán, fue matado el 27 de noviembre cerca de Teherán. Los responsables del ataque no han sido identificados, no obstante, Irán declaró repetidamente que Israel está detrás del atentado. Fuentes estadounidenses de The New York Times corroboraron esta versión.

Este jueves, el presidente de Irán, Hasán Rohaní, afirmó que "vengar en el momento oportuno la sangre del asesinado es un derecho del Gobierno". Previamente, el ministro de Defensa de la República Islámica, Amir Hatami, dijo que "ningún crimen, ningún asesinato [...] quedará sin respuesta por parte del pueblo iraní".