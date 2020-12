Fauci afirma que el Reino Unido se precipitó al autorizar la vacuna de Pfizer sin revisarla "con suficiente cuidado" y luego tiene que disculparse

El principal epidemiólogo de EE.UU., Anthony Fauci, criticó este jueves la decisión del Reino Unido de aprobar el uso de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, declarando que los reguladores británicos se precipitaron al autorizar el fármaco y no lo revisaron "tan cuidadosamente" como lo hace Washington.

"El Reino Unido no lo revisó con tanto cuidado y se adelantó un par de días", señaló Fauci al canal Fox News, recogen medios británicos. "Si vas rápido y lo haces de manera superficial, la gente no querrá vacunarse", sugirió el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU.

Al mismo tiempo, Fauci elogió el enfoque de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) respecto a la autorización de vacunas.

"Tenemos el estándar de oro de un enfoque regulatorio con la FDA. [...] La forma en que la FDA lo está haciendo es la forma correcta", dijo el epidemiólogo. "Realmente examinamos los datos con mucho cuidado para garantizar a la ciudadanía estadounidense que esta es una vacuna segura y eficaz", agregó.

"No quise insinuar ningún descuido"

Sin embargo, posteriormente Fauci se vio obligado a disculparse por sus declaraciones. "Tengo mucha confianza en lo que hace el Reino Unido tanto científicamente como desde el punto de vista de los reguladores", dijo a BBC el epidemiólogo.

Fauci subrayó que "no hubo ningún juicio sobre la forma" en que actuó Londres, y agregó que el proceso de autorización de vacunas en EE.UU. "lleva más tiempo" que en el Reino Unido y que "esto es la realidad". "No quise insinuar ningún descuido a pesar de que me salió de esa manera", dijo.

Este miércoles, el Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, y se prevé que el fármaco empiece a distribuirse entre la población británica a partir de la próxima semana. A mediados de noviembre, Pfizer anunció que su vacuna BNT162b2 tiene una eficacia del 95%. No obstante, los resultados detallados de los ensayos clínicos hasta el momento no han sido publicados.

Entre tanto, EE.UU. aún tiene que aprobar una vacuna contra el covid-19. La FDA planea reunirse el próximo 10 de diciembre para discutir la aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech y luego se reunirá nuevamente el 17 de diciembre para evaluar una solicitud de autorización de un fármaco de Moderna.