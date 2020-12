López Obrador pide a los habitantes de Ciudad de México que no salgan a la calle ni celebren reuniones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los habitantes de la Ciudad de México no celebrar reuniones durante diciembre ante un repunte de casos y hospitalizaciones en la capital del país.

"Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer no salgamos a la calle; no hagamos fiestas o reuniones con familiares y amigos, todo esto es voluntario, pero procuremos no tener reuniones amplias en nuestras casas", dijo el mandatario en su conferencia matutina del viernes 4 de diciembre.

López Obrador aseguró que su administración no implementará medidas coercitivas para mantener a la gente en confinamiento, pero hizo un llamado a actuar de manera responsable. "Es mejor prevenir que lamentar", dijo.

Actualmente existe un 60 % de ocupación hospitalaria en Ciudad de México, aunque un repunte de casos en las últimas semanas ha despertado preocupación entre las autoridades.

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, anunció que este viernes presentará un plan general para el manejo de la pandemia de covid-19 en la Ciudad de México.

Más información, en breve.