Investigan en EE.UU. un presunto esquema de "soborno por perdón" en el que se propondría "contribuir políticamente" a cambio del indulto presidencial

Casi la mitad del documento, de 18 páginas, está tachada en su versión pública disponible y no menciona a ninguna de las personas potencialmente involucradas.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha iniciado una investigación sobre un supuesto esquema criminal de sobornos para recibir el indulto del presidente, según una orden de la jueza federal de distrito, Beryl Howell, revelada este martes. La magistrada la describió como la investigación de "soborno por perdón".

Casi la mitad del documento, de 18 páginas, está tachada en su versión pública disponible, mientras que proporciona algunos detalles del supuesto plan y no menciona a ninguna de las personas potencialmente involucradas. De acuerdo con la orden, los fiscales federales en Washington habían obtenido evidencia de este esquema de soborno en el que alguien "ofrecería una contribución política sustancial a cambio de un indulto presidencial o una suspensión de la sentencia".

Para llevar a cabo esta investigación, el Departamento de Justicia de EE.UU. pidió a Howell permiso para ver ciertos correos electrónicos entre un abogado y clientes, que no fueron identificados. Howell lo autorizó en agosto, diciendo que el privilegio abogado-cliente no se aplicaba en ese caso. Los fiscales habían dicho que planeaban "confrontar" a tres personas no identificadas.

Los investigadores habían incautado "más de 50 dispositivos digitales, incluidos iPhones, iPads, computadoras portátiles, memorias USB y computadoras y discos duros externos" que contenían conversaciones de personas involucradas que discutieron el plan de implementación de este esquema de corrupción.

Además, el documento indica que los fiscales también estaban investigando un "plan de cabildeo secreto", en el que dos personas no identificadas "actuaban como cabilderos de altos funcionarios de la Casa Blanca, sin cumplir con el requisito de registro de la Ley de divulgación de cabildeo".

Indulto presidencial en EE.UU.

En EE.UU., los presidentes disfrutan de una amplia libertad bajo la Constitución nacional para perdonar a las personas condenadas por delitos federales. Durante su presidencia, Donald Trump revisó condenas de 45 personas, de las que indultó a 29, mientras que las 16 restantes se beneficiaron de una conmutación de sentencia. Uno de los indultados más recientes es su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn.

Además, en EE.UU. existe la práctica de los indultos preventivos, que un presidente puede conceder de manera anticipada a una persona que podrá utilizarlo en caso de ser investigada en el futuro, excepto si se le investiga por delitos estatales o locales. The New York Times reportó este 1 de diciembre que el presidente Trump discutió con sus asesores si debe otorgar indultos preventivos a los tres mayores de sus cinco hijos —Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump—, a su yerno y asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, y a su abogado personal, Rudolph W. Giuliani.

El medio, con referencia a dos personas familiarizadas con el tema, reportó que Trump habría manifestado su preocupación de que el Departamento de Justicia durante la presidencia de Joe Biden pueda buscar represalias contra ellos.

En respuesta a este artículo, Giuliani en su cuenta de Twitter tachó a The New York Times de 'fake news' que "mintió otra vez". "Yo nunca tuve esta conversación que atribuyen falsamente a una fuente anónima. Es difícil mantenerse al día de todas sus mentiras", concluyó.

