Actriz de 'Pantera Negra' comparte un controvertido video antivacunas y luego lo borra tras provocar fuerte indignación

Letitia Wright, actriz británica de origen guyanés, provocó indignación entre sus seguidores en Twitter al compartir un video que cuestiona la eficacia y seguridad de las vacunas que actualmente se desarrollan contra el coronavirus, informa el diario Evening Standard.

Wright, famosa por su papel de Shuri en la película 'Pantera Negra', posteó en su perfil un video de YouTube titulado "Vacuna covid-19, ¿deberiamos tomarla?", del canal de discusión On The Table. En el material —retirado luego por infringir términos—, su presentador, Tomi Arayomi, admite que "no entiende las vacunas desde el punto de vista médico" y se dice "un gran escéptico" respecto a ellas.

Además de expresar su temor sobre los posibles efectos secundarios que pudieran tener las vacunas para el coronavirus, Arayomi, miembro de una misión cristiana, habla de la luciferasa, una enzima fotoluminiscente incluida en esos fármacos en desarrollo, y se pregunta si podría estar relacionada con Lucifer. Wright, a su vez, encontró "interesante" la denominación del compuesto, y a uno de sus fans que intentaba explicarle el uso de la luciferasa en la investigación biológica le aconsejó "abrir la biblia".

"Deja de poner en riesgo a tus seguidores"

La artista fue cuestionada por algunos de sus más de 369.000 seguidores en la red social, que le reclamaron por difundir de manera irresponsable contenido de dudosa credibilidad. "Estas opiniones ponen en peligro la vida de las personas y difunden información errónea y teorías de conspiración durante una pandemia", afirmó un usuario.

"Debes estar informada primero antes de cuestionar cualquier cosa", "¿Qué información estás tratando de difundir? Deja de poner en riesgo a tus seguidores", fueron algunas de las opiniones.

Wright se defendió argumentando que es "válido y justo" preguntar sobre el contenido de la vacuna. Después de responder a varios internautas que la criticaron, escribió: "Si no te conformas con las opiniones populares, sino que haces preguntas y piensas por ti mismo, te cancelan".

Finalmente, la estrella de Hollywood borró su publicación original y este viernes se pronunció de nuevo en Twitter, asegurando que su intención "no fue hacer daño a nadie" y que con la difusión del video solo pretendía dar a conocer sus "preocupaciones por lo que la vacuna contiene y lo que estamos poniendo en nuestros cuerpos".

