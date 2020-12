EE.UU. cancela cinco programas de intercambio cultural con China y los tacha de "propagandísticos"

Según los funcionarios estadounidenses, solo los miembros del Partido Comunista de China se benefician de esos programas, a los que "el pueblo chino" no tiene manera de acceder.

Washington puesto fin este viernes a cinco programas de intercambio cultural con China, comunica el Departamento de Estado de EE.UU.

Se trata concretamente del Programa de viajes educativos a China para responsables de políticas; el Programa de amistad entre EE.UU. y China; el Programa de intercambio de liderazgo entre EE.UU. y China; el Programa de intercambio transpacífico entre EE.UU. y China; y el Programa educativo y cultural de Hong Kong.

El comunicado reconoce que los programas mencionados funcionan conforme a la Ley de intercambio mutuo educativo y cultural, introducida en EE.UU. en 1961. No obstante, los tilda de "programas propagandísticos fundados por el Partido Comunista de China".

"Proporcionan un acceso cuidadosamente seleccionado a los funcionarios del Partido Comunista de China, no al pueblo chino, que no disfruta de la libertad de expresión y reunión", señala el texto, que caracteriza los programas en cuestión como "unidireccionales" y "no mutuamente beneficiosos", asevera el texto.

Sanciones al final de la era Trump

Este miércoles, Washington prohibió la importación de algodón producido por una compañía china, alegando que esta utiliza "trabajo forzoso, incluido el trabajo de convictos" en la región de Sinkiang. Al día siguiente, el Pentágono incluyó a cuatro compañías chinas en su lista negra. El viernes, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció restricciones de visados para cuatro ciudadanos chinos supuestamente involucrados en "actividades de la influencia coercitiva".

En noviembre desde la Administración de Donald Trump se filtró que, tras perder en las presidenciales del 3 de noviembre, el actual inquilino de la Casa Blanca planeaba promulgar una serie de "políticas de línea dura" contra China para hacer "políticamente insostenible" que su rival y sucesor, Joe Biden, cambie de rumbo respecto a la nación asiática. No obstante, personas cercanas al equipo de transición de Biden durante una conversación con CNN tacharon de "en gran medida ineficaz" la política de Trump en China y sugirieron que las sanciones adicionales podrían darle ventaja a Biden en sus negociaciones con Pekín.

Por su parte, China ha criticado repetidamente las sanciones de la Administración de Trump contra sus entidades. A inicios de noviembre, el viceministro de Exteriores del país asiático, Le Yucheng, expresó su esperanza de que el nuevo Gabinete liderado por Biden coopere con Pekín y se adhiera al principio de respeto mutuo.