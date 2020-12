Autorizan en Argentina el debut de la primera jugadora transexual en la historia del fútbol nacional

El 4 de diciembre Mara Gómez recibió la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y el próximo lunes 7 de diciembre se convertirá en la primera jugadora transgénero en el fútbol profesional del país.

En enero del 2020 la futbolista, de 23 años, fichó por el equipo Villa San Carlos, pero necesitó casi 10 meses para convencer a los funcionarios de que su condición de mujer trans no le da ninguna ventaja física, como ya pasó con otras atletas transgénero en el deporte femenino. La AFA solicitó a Gómez pasar una prueba de testosterona en la sangre de acuerdo con las cifras fijadas por el Comité Olímpico Internacional (COI). La deportista pasó con éxito el test que le daba el derecho a competir con otras mujeres.

🇧🇼⚽ Nos llena de felicidad comunicarles que oficialmente, Mara Stefanía Gómez, es jugadora de @CAVSCoficial y que podrá ser de la partida frente a Lanús por la segunda fecha del "Grupo D". #SomosVillaSanCarlos#VSCFempic.twitter.com/nkyw1ehKtW — Villa San Carlos Femenino (@VSCFem) December 4, 2020

Gómez lucirá por primera vez la camiseta de su club en un torneo profesional, cuando salga al césped frente al Lanús en el partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Transición 2020. Gómez mostró alegría por su esperado debut, pero no piensa por ahora en su futuro deportivo. "No me vi nunca en un equipo de la primera división, no me vi nunca pensando en un Mundial porque dije que es algo que no va a llegar, es algo que no va a existir. Y sin embargo se dio solo. Creo que de tantos golpes que recibí en mi vida estos son los resultados que me dan hoy. A cambio de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, de poner el alma, porque a veces me dejaban llantos", dijo a la agencia Ruptly.