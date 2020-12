Dos ladrones roban 6 baterías Tesla por valor de 45.000 dólares, pero resulta una mala idea

Dos ladrones entraron en el almacén de la empresa ProSolar Caribbean en las Islas Vírgenes de EE.UU., que produce baterías para Tesla, y robaron 6 baterías domésticas Powerwall por un valor de 45.000 dólares y una camioneta Ford.

Los propietarios de ProSolar ofrecieron una recompensa de 10.000 dólares a cualquiera que pueda ayudar a recuperar las baterías robadas. Por suerte, los detectives tenían muchas pistas, ya que al parecer los criminales resultaron muy poco experimentados: fueron grabados por cámaras de seguridad y dejaron huellas dactilares.

Después del robo, el director de tecnología de la compañía Brad Spernak escribió en Facebook que robar las Powerwalls no fue la mejor idea.

Spernak explicó que los ladrones no podrán usarlas, primero porque no tienen el equipo adicional, necesario para su funcionamiento. Tampoco es muy poco probable que puedan venderlas por piezas, ya que ni siquiera tienen metales valiosos. Y, por último, aconsejó no desmontarlas, ya que son baterías de alto voltaje.

La publicación y la recompensa de 10.000 dólares finalmente funcionaron porque alguien dio una pista a la Policía, que recuperó las valiosas baterías, aunque aún no arrestó a los ladrones. Las baterías resultaron dañadas y serán recicladas.