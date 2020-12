'Influencers' de gastronomía proponen comer gratis en un restaurante a cambio de publicidad y la respuesta del local se viraliza

La respuesta de un restaurante de Barcelona (España) a la propuesta de unos "'influencers' de gastronomía" a comer gratis en el local a cambio de publicidad en sus redes sociales se ha viralizado en Twitter y recibió elogios por parte de varios usuarios.

En el mensaje los 'influencers', que el restaurante Topik decidió no identificar, decían que tenían más de 22.000 seguidores y aseguraban que su perfil es "una gran oportunidad de captar una nueva clientela".

Los blogueros ofrecieron a Topik hacer un 'post' con "diferentes fotos", una serie de 'historias' en Instagram, así como un artículo en el blog acerca del restaurante. "En intercambio [sic], nos invita a comer vuestros mejores platos. Así, haremos fotos y videos atrayentes para traer clientes que aún no conocen vuestro lugar o que han olvidado vuestra existencia", escribieron.

Un poco de porfavor no?estamos perdiendo dinero día a día , con aforo del 30% y sin poder trabajar las noches bien y vosotros me pedís que os invite a comer mis mejores platos.Lo que os tendríais que poner a trabajar de una.... vez.Mi abuela a esto le decía hacer el gandul. pic.twitter.com/vAee1UfgXq — Topik Restaurant (@topikrestaurant) November 27, 2020

El restaurante, por su parte, acusó a los 'influencers' de "falta de empatía" por hacer tal propuesta durante la pandemia de coronavirus. "¿Os habéis dado cuenta que hay una pandemia vigente y que los restaurantes en Barcelona estamos en aforo limitado al 30 % y limitaciones horarias?", respondió Topik.

El local señaló que desde marzo ha perdido 50.000 euros (más de 60.600 dólares). "¿Tú crees que me quedan ganas de invitar a alguien? Tengo mis trabajadores al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sin cobrar, un poco de por favor, ¿no?. Las cosas se hacen por desinterés, sin esperar nada a cambio. Que os vaya bien la vida", agregó el establecimiento.

"Lo que os tendríais que poner a trabajar de una.... vez. Mi abuela a esto le decía hacer el gandul", subrayó posteriormente Topik al compartir la semana pasada la historia con sus seguidores en Twitter.

Reacciones

Desde entonces la publicación del restaurante ha acumulado más de 6.000 'me gusta' y más de 1.500 retuits, mientras que varios internautas aplaudieron la respuesta de Topik.

"Es acojonante, pero pasa porque hay quien lo acepta. Deseando volver a tu casa, disfrutar, hacer un menú largo, pagar la cuenta y dejar una buena propina para el equipo, que lo hace de cine y se vuelca. Esa es la hostelería que hay que defender", señaló un tuitero.

"Yo tengo muchos menos seguidores. Pero muero de ganas de venir, comer vuestros mejores platos con amigos, hacer fotos, disfrutar y pagaros por vuestro excelente trabajo", dijo otro.

"La gente no tiene cara ni ná!! Diles que vayan el día que está cerrado y ni te presentas", bromeó, por su parte, un usuario. "No me fiaría de alguien que tiene que anunciar mis productos sin saber redactar siquiera su oferta", notó un internauta.

