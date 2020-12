Obligan a dos hermanos a repetir el año porque no tenían ordenador para asistir a las clases virtuales en Colombia

Valerie y William forman parte de otros 900.000 alumnos de educación preescolar colombiana que debido a la pandemia no pasaron de grado.

Valerie y William, dos hermanos que viven en Bogotá, se han visto obligados a repetir el tercer grado de primaria debido a sus faltas a las clases virtuales, ya que no tienen un ordenador en casa. Mientras que sus compañeros de clase asistían a las videoconferencias, estos alumnos solo pudieron estudiar con fotocopias borrosas en una pequeña mesa que comparten.

"Nosotros no podíamos porque no teníamos computadora ni internet. Hasta hoy, no sé cómo es una clase virtual", contó Valerie, de 12 años, la cadena RCN.

Antes de la pandemia, los hermanos tenían un buen rendimiento y nunca habían repetido curso. "Teníamos ganas de llorar porque nunca habíamos perdido el año, yo nunca antes perdí el año y ninguna materia, ni en transición ni en primero ni en segundo", lamentó William.

La situación de los hermanos generó polémica en el país suramericano. En este contexto, el subsecretario de calidad de la Secretaría de Educación de Bogotá, Mauricio Castillo, señaló que "más o menos el 10% de la población colombiana en educación preescolar a 11% perderá el año escolar, estamos hablando de casi un millón de estudiantes", por lo que los procesos de evaluación durante la pandemia deberían abordarse con mayor detenimiento.

"Se les ha recomendado a las instituciones educativas, a través de la circular 25, que este es un proceso que se tiene que retomar con mucho cuidado: la reprobación, la repitencia, son temas muy álgidos que hay que entender en el proceso educativo", agregó.