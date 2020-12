FOTOS: Aterriza la cápsula con muestras del asteroide Ryugu tras seis años de vuelo

La cápsula de la sonda japonesa Hayabusa2 con muestras de materia del asteroide Ryugu ha aterrizado cerca de las 17:30 (hora GMT) cerca de Woomera, en el sur de Australia, anunció en su cuenta de Twitter la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, la JAXA.

Las muestras, cuyo peso no supera los 0,1 gramos, serán enviadas a Japón tras una análisis inicial. Los científicos esperan que este material podría contribuir a las investigaciones sobre el origen de la vida en la Tierra, dado que el Ryugu, que tiene unos 4.600 millones de años, habría sufrido cambios mínimos desde la formación del sistema solar.

En busca de materia orgánica

En particular, los investigadores esperan descubrir en las muestras algún tipo de materia orgánica. "Todavía no conocemos el origen de la vida en la Tierra y, [...] si somos capaces de estudiar y comprender estos materiales orgánicos de Ryugu, podría ser que fueran la fuente de la vida en la Tierra", sostuvo el gerente de la misión de Hayabusa2, Makoto Yoshikawa, citado por el periódico The Japan Times.

"Nunca antes habíamos tenido materiales como este [...] el agua y las materias orgánicas serán objeto de investigación, por lo que esta es una oportunidad muy valiosa", afirmó Motoo Ito, investigador principal de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre.

La Hayabusa2 fue lanzada rumbo al asteroide en diciembre del 2014 desde la isla japonesa de Tanegashima. Durante su misión, realizó dos aterrizajes exitosos en la superficie de Ryugu, a fin de obtener muestras de capas más profundas del cuerpo cósmico. La sonda continuará en el espacio abierto e iniciará la exploración de otro asteroide, llamado '1998 KY26'.

