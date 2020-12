Un estudio rechaza que el orden de nacimiento de los hijos influya en la elección de su carrera profesional

Un grupo de científicos ha concluido que el orden de nacimiento de los hijos no influye en la elección de su futura carrera profesional, tal y como sugerían otros estudios anteriores, según expusieron en un artículo publicado la pasada semana en The European Journal of Personality.

Investigaciones previas sostenían que los primogénitos seguían caminos más científicos, mientras que sus hermanos menores optaban por opciones más creativas.

Asimismo, se planteaban hipótesis tales como que los niños que nacen más tarde en el seno de una familia intentan encontrar nichos que todavía no habían sido ocupados por el primogénito, por lo que "terminan asumiendo más riesgos y siendo más creativos y sociables, lo que afecta a sus elecciones de carrera".

"Obtención de estatus"

Otra idea sostenida previamente por los científicos era que los primogénitos suelen ser más inteligentes y les va mejor en la escuela y en sus respectivas carreras, subrayando que sus hermanos menores tienen menos estimulación intelectual porque los padres no les dedican tanto tiempo.

Sin embargo, tras analizar más de 3.700 estadounidenses a lo largo de medio siglo, el nuevo estudio no ha encontrado ninguna evidencia de que el orden de nacimiento de los hijos esté vinculado con los trabajos que terminan haciendo en la vida adulta.

"La pocas pruebas que existen de una posible relación entre el orden de nacimiento, la educación y la obtención de estatus apunta más a mecanismos causales inexplicables que a rasgos y habilidades atribuidos, pero no necesariamente respaldados de manera científica, a órdenes de nacimiento específicos", explicó Rodica Damian, psicóloga de la Universidad de Houston y coautora de la nueva investigación.

Factor "sobrevalorado"

De hecho, el nuevo estudio determinó que los primogénitos tienen un poco más de probabilidades de desarrollar una carrera en campos creativos.

A menudo, las investigaciones sobre este tema dan resultados muy diferentes. Esto puede deberse a que utilizan distintas medidas, llevan a cabo diferentes experimentos o incluso analizan grupos de niños diferentes en términos de entorno o edad.

"Nuestros hallazgos sugieren que el papel del orden de nacimiento en los tipos de carrera, la creatividad ocupacional y la obtención de estatus podría haber sido sobrevalorado en investigaciones anteriores", aseveró Damian. "Hay pocas o ninguna prueba aquí que sugieran que los primogénitos y los más tardíos estén destinados a carreras específicas", concluyó.

