Pfizer podría no ser capaz de vender más dosis de su vacuna a EE.UU. hasta junio por compromisos con otros países

El Gobierno estadounidense no mostró interés cuando Pfizer se ofreció a vender más dosis a finales del verano, reporta The New York Times.

La vacuna contra el covid-19 desarrollada por la empresa alemana de biotecnologías BioNTech y producida por Pfizer podría recibir la autorización para su uso en casos de emergencia en Estados Unidos, que acordó la adquisición de 100 millones de dosis suficientes para vacunar a 50 millones de personas, tan pronto como este fin de semana. Sin embargo, en el caso de que las autoridades estadounidenses quieran comprar más de lo acordado, es altamente probable que Pfizer no sea capaz de satisfacer la demanda.

Según fuentes de The New York Times, funcionarios de la Administración de Donald Trump no mostraron interés cuando Pfizer se ofreció a finales del verano a venderle al Gobierno de EE.UU. dosis adicionales de la vacuna.

Ahora, debido a sus compromisos con otros países, la compañía podría no ser capaz de venderle más dosis a EE.UU. hasta junio de 2021, comentaron las fuentes del periódico al tanto del asunto. Así, la Unión Europea ya formalizó la adquisición de 200 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, con suministros previstos para empezar a finales de este año y posibilidad de comprar 100 millones de dosis más.

Una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. comentó a The New York Times que están seguros de que van a recibir las 100 millones de dosis acordadas en el contrato, y si finalmente resulta que no son suficientes, disponen de "cinco candidatos a vacuna más".

Pfizer, por su parte, comentó al respecto que "dosis adicionales más allá de las 100 millones están sujetas a un acuerdo separado y mutuamente aceptable", al tiempo que se negó a pronunciarse "sobre cualquier discusión confidencial que pueda tener lugar con el Gobierno de EE.UU."

Este martes Trump supuestamente planea firmar una orden ejecutiva que priorizaría el acceso a la vacuna contra el coronavirus para los estadounidenses antes de que comience su distribución a otras naciones, de acuerdo con la información de Fox News y The New York Times.