"Pudo más Venezuela; no pudiste, Donald Trump": Maduro denuncia un plan para impedir las parlamentarias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este martes que existe una "guerra multifactorial" de EE.UU. contra su país que buscaba impedir la realización de las parlamentarias del pasado domingo.

"Pudo más Venezuela. No pudiste, Donald Trump, ni ganar las elecciones usando a Venezuela ni generar la violencia en nuestro país", expresó el mandatario venezolano en rueda de prensa internacional.

El mandatario afirmó que desde EE.UU., "Trump había impuesto un plan para llenar de violencia de sangre" al país suramericano y "para darle aliento a su candidatura y hablar de su éxito contra Venezuela".

"La política de Trump en Venezuela fracasó. Ya pueden ver donde está Trump, donde estoy yo y dónde está Guaidó", ironizó.

Impedir las parlamentarias

Maduro denunció que la Administración estadounidense tenía como propósito "impedir la realización de las elecciones de la Asamblea Nacional", a través de un financiamiento de "millones de dólares".

El presidente bolivariano detalló que estas acciones fueron anunciadas por su par estadounidense en septiembre pasado, cuando dijo que "en Venezuela van a ocurrir grandes cosas en los próximo días".

Esas declaraciones, señaló el mandatario, coincidieron con algunos actos de desestabilización en el país suramericano. "Lo intentaron, movieron dinero, buscaron bandas delincuenciales, crearon focos que se apagaron gracias a la fortaleza de las instituciones y del pueblo", afirmó.

Del mismo modo, Maduro aseveró que su país "está en el foco del debate internacional porque los imperios han tratado de recolonizarlo" e "impedir que se consolide un modelo alternativo al capitalismo".

"No hay grupos armados de Colombia en Venezuela"

Durante la rueda de prensa, Maduro negó la presencia de disidentes en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su país, como ha sido señalado recientemente por algunos medios.

"No aceptaremos ningún grupo armado de Colombia en suelo venezolano. Los uniformes solo pueden ser usados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

Explicó que aunque la frontera entre ambas naciones es "porosa", y que través de ella "se mueve todo el delito que viene de Colombia", "cualquier grupo que esté en suelo venezolano, será capturado".

"El mensaje siempre ha sido: no toquen suelo venezolano", expresó. Agregó que Caracas ha ayudado a Bogotá en temas como el diálogo y el acuerdo de paz pero que no que no se inmiscuye en los conflictos internos.

En los comicios legislativos del pasado domingo, se eligieron los 277 parlamentarios que conformarán la Asamblea Nacional para el período 2021-2026. En estas elecciones, que contaron con 30,5 % de la participación, el chavismo, agrupado en el Gran Polo Patriótico (GPP), se alzó con la mayoría de los votos y obtuvo 69,27 % del total de los sufragios, mientras que la Alianza para el Cambio (APC), coalición de la oposición moderada, alcanzó 17,73 %.