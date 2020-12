Texas demanda a Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin ante la Corte Suprema de EE.UU. por "fraude" en las elecciones

El fiscal general del estado estadounidense de Texas, Ken Paxton, registró este martes una demanda ante la Corte Suprema de EE.UU. contra los estados de Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin, acusándolos de efectuar cambios inconstitucionales en las leyes electorales este año.

De acuerdo con la demanda, los mencionados estados —donde el candidato demócrata Joe Biden obtuvo la mayoría de los votos— "han explotado la pandemia de covid-19 para justificar la omisión de leyes electorales federales y estatales y la aprobación ilegal de cambios de último minuto, alterando así los resultados de las elecciones generales de 2020".

Paxton argumenta que los cuatro estados violaron la Constitución del país, y pide que la máxima instancia judicial impida que los respectivos representantes puedan votar en el colegio electoral, que tiene previsto reunirse con tal propósito el próximo 14 de diciembre.

De esta manera, Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin "no solo han contaminado la integridad del voto de sus propios ciudadanos, sino también el de Texas y de cualquier otro estado que celebró elecciones lícitas", sostiene Paxton.

Y señala: "solo las legislaturas estatales pueden fijar las reglas que gobiernan la designación de electores y elecciones, y no pueden ser delegadas a los funcionarios locales. La mayoría de las decisiones apresuradas tomadas por funcionarios locales, no fueron aprobadas por las legislaturas estatales, eludiendo de esa forma la Constitución".

Según señala The New York Times, expertos y funcionarios electorales de no han encontrado evidencia de fraude en ninguno de los estados del país luego de que el presidente saliente Donald Trump y sus aliados presentaran acusaciones similares.

