Hallan en el Tíbet rastros de un ecosistema al estilo Shangri-La, que data de hace 47 millones de años

La segunda expedición científica a la meseta Tibetana organizada por expertos del Jardín Botánico Tropical Xishuangbanna y el Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados descubrió un diverso conjunto de fósiles a 4.850 metros sobre el nivel del mar, en la cuenca del lago salado de Bangor, en el Tíbet central, informa Phys.org.

Los científicos han descubierto en total 70 taxones [grupos de clasificación] de fósiles de plantas, algunos de los cuales son varios de los linajes asiáticos más antiguos conocidos y que representan un ecosistema subtropical húmedo del Eoceno medio, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El trabajo y la investigación relacionada muestran que los bosques subtropicales existían en la meseta del Tíbet hace 47 millones de años, indica un comunicado de la Academia de Ciencias de China.

Newly discovered fossils prove 'Shangri-La'-like ecosystem in central Tibet https://t.co/6Kbvtr7eT4pic.twitter.com/JKNTbVajyQ — Science Codex (@sciencecodex) December 8, 2020

"Estos fósiles demuestran que un exuberante bosque tipo 'Shangri-La', estacionalmente húmedo y cálido, ocupó un profundo valle central tibetano a lo largo de la sutura [unión de terrenos separados a lo largo de una zona de falla importante] de Banggong-Nujiang (BNS)", explicó el doctor Tao Su, autor principal del estudio.

Muchas especies de esta flora, como 'Auricularia', 'Ulmus', 'Ceratophyllum' y 'Ailanthus', entre otras, son los primeros fósiles de estos grupos descubiertos en la meseta tibetana e incluso en Asia. Algunas especies, como 'Pterocarpus', son el registro fósil más antiguo conocido de esta especie en el mundo.

Al reconstruir los parámetros climáticos antiguos a partir de los rasgos morfológicos de las hojas, los investigadores concluyeron que el bosque crecía a una altura de unos 1.500 metros en el Eoceno medio, en condiciones de un clima monzónico.