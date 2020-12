Ecuador y EE.UU. firman un "Acuerdo Comercial de Primera Fase": ¿en qué consiste?

El Gobierno de Ecuador firmó este martes un "Acuerdo Comercial de Primera Fase" con EE.UU., a cinco meses de que el presidente Lenín Moreno entregue la presidencia del país.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Producción de Ecuador, Iván Ontaneda, y el representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer, en un acto en el que estuvo Moreno.



Aunque se conoció públicamente con el nombre de "Acuerdo Comercial de Primera Fase", como indicó Ontaneda en diferentes declaraciones públicas y en sus redes sociales, las oficinas que dirigen ambos funcionarios firmantes emitieron comunicados sobre la suscripción, en los que señalan que se trata de un "Nuevo Protocolo sobre Normas Comerciales y Transparencia", que actualiza el "Acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones (TIC, por sus siglas en inglés) EE.UU - Ecuador", firmado en 1990.

Según explicó la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., el nuevo acuerdo agrega nuevos anexos a ese TIC, específicamente cuatro capítulos técnicos:

Administración de Aduanas y Facilitación del Comercio. Buenas prácticas regulatorias. Lucha anticorrupción en el comercio internacional. Beneficios para las pequeñas y medianas empresas.

Ontaneda señaló que son "cuatro capítulos que no abarcan temas sensibles, como el acceso a mercados o productos agrícolas", pero los consideró "fundamentales para Ecuador".

"Nuestras miradas apuntan hacia el norte y los avances han empezado a dar frutos", enfatizó el funcionario ecuatoriano.

Por su parte, Lighthizer indicó que "este protocolo es un paso importante en el establecimiento de vínculos económicos más estrechos" entre ambos países.

¿En busca de un TLC?

El Gobierno ecuatoriano ve este paso como una puerta de entrada para alcanzar un acuerdo comercial más profundo con EE.UU., que ya no será posible conseguir en la actual administración de Moreno, como reconoció él mismo hace tres semanas atrás, debido al poco tiempo que le queda en el poder.

En esa oportunidad, durante la primera emisión de su programa semanal 'De frente con el presidente', Moreno aprovechó para aconsejar a su futuro sucesor para "que se firme un acuerdo", porque, dijo, "realmente esta buena relación, este refrescamiento de las relaciones con los EE.UU. ha sido extremadamente positiva para los ecuatorianos".

Ontaneda ya ha aclarado que no se trataría de un Tratado de Libre Comercio (TLC). "Este no será un TLC más ni un tratado abierto, pues no perjudicará a los sectores sensibles", señaló el ministro en febrero pasado, cuando comenzó a sonar con más fuerza la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral, luego de la visita de Moreno a EE.UU., donde se reunión con su homólogo Donald Trump.

En esa cita, Trump manifestó el interés de su país de firmar un tratado con Ecuador y dijo que se trataría de "un acuerdo comercial al estilo del que firmó EE.UU. con Canadá y México", en alusión al T-MEC.

Entre 2004 y 2006, EE.UU. y Ecuador negociaron la firma de un TLC, pero no se concretó debido al rechazo popular. Durante la década de gobierno de Rafael Correa (2007-2017), el entonces mandatario fue enfático en que no suscribiría un acuerdo de este tipo con Washington.