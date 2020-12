"Están haciendo el ridículo total": Arreaza rechaza la postura de sus colegas europeos sobre las elecciones en Venezuela

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este martes que su homólogo de República Checa, Tomas Petricek, y los demás ministros de Exteriores europeos desconozcan los resultados de las parlamentarias celebradas el domingo 6 de diciembre, donde se eligieron a los 277 diputados que conformarán la Asamblea Nacional 2021-2026.

"¡Qué miedo! El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa no reconoce nuestras elecciones", ironizó Arreaza, tras considerar que sus "colegas europeos" están haciendo el ridículo con estas declaraciones.

"Se los digo con respeto, están haciendo el ridículo total. Relean la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y vuelvan a la diplomacia", instó el canciller venezolano.

¡Qué miedo! El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa no reconoce nuestras elecciones. Colegas Europeos, se los digo con respeto, están haciendo el ridículo total. Relean la Carta de la #ONU y vuelvan a la Diplomacia. https://t.co/dea4uDWidq — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 8, 2020

El pronunciamiento de Arreaza surgió después que el canciller checo escribiera en su cuenta de Twitter que los comicios de Venezuela "no cumplieron con los estándares democráticos mínimos, no respetaron el pluralismo político ni el estado de derecho", por lo que su país no deseaba reconocer los resultados y prefería seguir "apoyando a la oposición".

Más temprano, la cancillería venezolana también rechazó la declaración emitida por el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre los comicios parlamentarios del 6D.

"Es lamentable que la UE persista en su política injerencista hacia Venezuela, en franca inobservancia de los principios más elementales del derecho internacional", señala el texto oficial.

Borrell justificó el desconocimiento del bloque europeo en la supuesta ausencia de "un pacto nacional sobre las condiciones electorales" y en el hecho de que, a juicio de la UE, no habían logrado "movilizar al electorado venezolano".

En las elecciones del domingo, con 30,5 % de la participación, el chavismo agrupado en el Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo un 68,43% del escrutinio, lo que se traduce en 4.277.926 votos. Mientras, la oposición moderada congregada en el movimiento Alianza para el Cambio (APC) conquistó un 17,52 % de la votación.