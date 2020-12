La hermana del Kim Jong-un critica a la canciller surcoreana y afirma que "pagará caro" sus dudas por el manejo de la pandemia de Pionyang

La ministra de Exteriores surcoreana, Kang Kyung-wha, declaró en un foro en Baréin que era "difícil de creer" que Corea del Norte no haya registrado casos de coronavirus en su territorio.

La hermana de líder del Corea del Norte, Kim Yo-jong, ha criticado duramente a la ministra de Exteriores de Corea del Sur, a quien llamó "insolente" por sus recientes declaraciones, en las que expresó sus dudas sobre las cifras oficiales de Pionyang, que indican que el país no ha registrado casos de coronavirus, informa AFP.

La canciller surcoreana, Kang Kyung-wha, afirmó el pasado sábado en un foro en Baréin que era "difícil de creer" que Corea del Norte no haya detectado ningún caso de covid-19, agregando que Pionyang no había respondido a las ofertas de Seúl para ayudarle a hacer frente a la pandemia. Según la ministra, hay "signos de que el régimen está muy intensamente enfocado en controlar una enfermedad que dicen que no tienen".

En respuesta, la hermana de Kim Jong-un prometió que Pionyang "nunca olvidará sus comentarios" y que Kang "pagará caro" por ellos.

Asimismo, Kim Yo-jong acusó a la ministra surcoreana de buscar empeorar las relaciones entre ambos países. "Se puede ver por sus imprudentes comentarios, hechos sin ninguna consideración de las consecuencias, que ella está demasiado dispuesta a enfriar aún más las congeladas relaciones entre Corea del Norte y del Sur", afirmó.

Según las autoridades del Corea del Norte, ni una sola persona se ha contagiado con SARS-CoV-2 en su territorio desde el inicio de la pandemia.

