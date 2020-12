VIDEO: Jinete se cae y es arrollado por un caballo en plena carrera

A pesar del espeluznante accidente, tanto el deportista como el animal que montaba solo sufrieron golpes y magulladuras que no revisten gravedad.

El jinete irlandés Ben Curtis se cayó y fue arrollado por un caballo durante una carrera este martes en Wolverhampton (Inglaterra, Reino Unido).

En una grabación se observa cómo el caballo pierde el control tras chocar con otro rival y tanto el animal como Curtis caen al suelo. En ese momento uno de los caballos pasa por encima del jinete accidentado.

"Me siento como si me hubiera atropellado un autobús esta mañana", declaró el deportista. "Realmente estoy golpeado y magullado, pero volví a casa después de ir al hospital anoche, hoy me van a revisar en Jack Berry House [centro especializado de rehabilitación]", añadió.

"Un pequeño milagro"

En este sentido, reconoció sentirse bastante bien teniendo en cuenta la gravedad de la caída, asegurando que tanto para él como para su contrincante Rob Hornby, así como sus respectivos caballos, salir del incidente sin sufrir heridas severas probablemente fue "un pequeño milagro".

"Voy a visitar al fisioterapeuta y me tomaré unos días libres", explicó Hornby. "Ben recibió un fuerte golpe y estuvo inconsciente por un rato", añadió, detallando que nueve de cada diez veces que "los caballos cortan los talones" el jinete logra evitar el accidente.

Según un estudio, las carreras de caballos profesionales continúan siendo uno de los deportes más peligrosos del mundo. Se estima que hay un poco menos de dos muertes por cada 1.000 caídas, ocurriendo estas con más frecuencia en carreras de salto.

