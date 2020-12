Bachelet afirma que el antichavismo se abocará a las elecciones regionales de 2021 para "transformarse en una oposición de verdad"

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró este miércoles que la oposición venezolana concentrará sus esfuerzos en las elecciones para gobernadores del 2021, en las que sí pretende participar, tras haber llamado a la abstención en las legislativas del pasado 6 de diciembre.

"Tenemos contacto con la oposición y es lo que nos han manifestado, que esa será su prioridad: transformarse en una oposición de verdad y trabajar para tener buenos resultados en esas elecciones", afirmó Bachelet, citada por EFE.

En las elecciones parlamentarias, con 30,5 % de la participación, el chavismo agrupado en el Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo un 68,43 % del escrutinio, lo que se traduce en 4.277.926 votos. Mientras, la oposición moderada congregada en el movimiento Alianza para el Cambio (APC) conquistó un 17,52 % de la votación.

Sin embargo, el ala más radical de la oposición, encabezada por el diputado Juan Guaidó, no se presentó a los comicios, llamó a la abstención y criticó la cifra de participación en el proceso.

No obstante, el triunfo del chavismo en las urnas dejará sin cargo al líder opositor, quien perderá su investidura como diputado el próximo 5 de enero, cuando se juramenten los parlamentarios electos el pasado domingo. Asimismo, quedarán sin curules los legisladores de derecha que eran mayoría durante el período 2015-2020.

Sin liderazgo

La pérdida de la mayoría en el Parlamento le ha pasado factura al ala radical de la oposición, cuyo único rostro visible era Guaidó, sobre quien han llovido fuertes críticas los últimos días.

Para el dos veces excandidato presidencial, Henrique Capriles, la oposición debe trascender a los "llamados a una movilización sin soluciones tangibles", en alusión directa a las convocatorias a la calle lideradas por Guaidó.

"Después de todos estos fracasos, habrá que replantear alternativas reales y abrir caminos de la mano de todos los sectores", dijo Capriles, quien agregó que los venezolanos merecen tener una ruta real que permita alcanzar soluciones verdaderas. "Eso hoy no lo tenemos. Hay que construirlo", reconoció.

Tampoco la respuesta de los sectores democráticos puede ser el monitoreo de un fracaso que sabíamos que ocurriría o llamados a una movilización sin soluciones tangibles.En el medio de esas posiciones está la inmensa mayoría que espera la atención urgente de sus problemas. — Henrique Capriles R. (@hcapriles) December 6, 2020

"Extensión constitucional"

Guaidó, por su parte, rechazó la oferta de diálogo propuesta el martes por presidente Nicolás Maduro y pidió a la comunidad internacional que siga reconociendo la actual AN, de la que forma parte, aunque su mandato expira en menos de un mes.

"Maduro clásicamente ha hablado siete años de diálogo, tanto que lamentablemente ha deteriorado su concepto en Venezuela", afirmó Guaidó, tras sostener una reunión virtual con eurodiputados del grupo Renew en el Parlamento Europeo.

El diputado consideró que el rechazo de ciertos países a las elecciones del pasado domingo "sería insuficiente", por lo que pidió insistentemente que le extendieran el reconocimiento como "presidente interino" del país, tras su autoproclamación de enero de 2019.

En paralelo, tras abstenerse de las elecciones legislativas y perder la mayoría en el Parlamento, Guaidó ha convocado a una supuesta "consulta popular" de modalidad virtual, que no está contemplada en la Constitución venezolana, no cuenta con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni se someterá a ningún proceso de auditorías u observación internacional. Por ese motivo, su resultado no es vinculante.

Este lunes, la UE rechazó el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela, tras considerar que "no cumplieron los mínimos estándares internacionales". Sin embargo, no dejaron claro cuál será su relación con la nueva AN.