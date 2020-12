Jugador de rugby se pronuncia tras la reaparición de un video pornográfico suyo en la Red

El jugador de rugby australiano Kurt Capewell ha hablado recientemente sobre una grabación pornográfica suya que ha vuelto a reaparecer en las redes sociales. El deportista ya había contactado con la Policía y con la Unidad de Integridad de la Liga Nacional de Rugby (NRL) cuando el año pasado se intentó vender el video.

La grabación, que se realizó en 2013, cuando Capewell tenía 20 años, muestra al joven manteniendo relaciones sexuales con otro hombre. La escena se filmó después de que Capewell participara en una sesión de fotos, en el transcurso de la cual el organizador intentó persuadirlo con "varios incentivos y dinero extra" para que participara en el video.

El deportista de 27 años habló sobre la angustia que sintió por la aparición de la cinta durante una entrevista en exclusiva con The Daily Telegraph. "Me siento muy incómodo y avergonzado, aunque esto ocurrió cuando yo era muy joven", declaró.



Capewell confía en que su caso sirva de ejemplo a otros "jóvenes e ingenuos" en busca de dinero, como él en aquel entonces. "Yo aprendí por las malas. Espero que otros no tengan que pasar por lo mismo que yo", afirmó el jugador de rugby.



La estrella de los Penrith Panthers se explicó también ante sus compañeros de equipo, quienes —asegura— entendieron su posición. "Ha sido muy difícil contárselo, pero ellos me mostraron su apoyo", confesó.