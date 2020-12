"Actor fuerte con una voz independiente": Lavrov celebra el 130.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y México

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha publicado un artículo con motivo del 130.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y México, en el que destaca los vínculos bilaterales entre ambos países, los puntos en común, la cooperación económica y las perspectivas de cara al futuro, entre otros aspectos.

El canciller repasa la historia de la interacción entre los dos pueblos —que inició "mucho" antes de 1890—, así como algunos rasgos similares en los destinos de ambas naciones, como las grandes revoluciones sociales (en 1910 en México y en 1917 en Rusia). También subraya los lazos culturales, así como el apoyo mexicano durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, más conocida como las Águilas Aztecas, "batalló en el teatro de combates del Pacífico contra Japón".

Por otro lado, el diplomático recuerda el trabajo conjunto "para construir un mundo de la postguerra cuyo fundamento fue cimentado por la Carta de la ONU" —un periodo en el que las relaciones bilaterales "se ampliaron notablemente"—, y la "prueba de resistencia" para los vínculos ruso-mexicanos tras el fin de la guerra fría, la desintegración de la URSS y los "dramáticos cambios" en el ámbito internacional en los años 90, la cual ambos países pasaron "con éxito, fortaleciendo su papel como importantes centros de política mundial".

"Socios naturales" en los asuntos globales

En el siglo XXI, los dos países son "socios naturales" en los asuntos globales, y Moscú ve a México como "un actor fuerte y con iniciativa en los niveles regional e internacional, que tiene una voz independiente a la hora de resolver problemas de mantenimiento de la estabilidad y la seguridad globales". Ambas naciones se muestran firmemente comprometidas con "la supremacía del derecho internacional y el fortalecimiento del papel protagónico de la ONU en la resolución de problemas mundiales, el rechazo a los enfoques unilaterales, la opción a favor de las vías políticas y diplomáticas para el arreglo de crisis y conflictos", resalta el artículo.

Los lazos bilaterales "se construyen a partir de una filosofía política compartida", basada "en un entendimiento de que no hay alternativas a un orden multipolar, protección y consolidación de la soberanía nacional, respeto al equilibrio de intereses en las relaciones internacionales", recalca el diplomático ruso, para agregar que los dos países no intervienen en los asuntos internos y no se imponen actitudes, "trátese del diálogo bilateral o formatos multilaterales".

Lavrov celebra tanto los contactos "al más alto nivel", como un diálogo "constructivo y franco" entre las Cancillerías de ambos países, además de la cooperación en organizaciones internacionales y regionales.

En particular, el ministro ruso elogia una colaboración exitosa en "los problemas que afectan a toda la humanidad", como la seguridad global y regional, la lucha contra el terrorismo internacional, el cambio climático y el desarrollo sostenible, además del respaldo mexicano en asuntos como "las medidas de transparencia y fomento de la confianza en el espacio, la iniciativa de no ser primeros en desplegar armas en el espacio ultraterrestre, la seguridad informática internacional, la no glorificación del nazismo".

Por otro lado, el artículo hace hincapié en que las relaciones bilaterales "nunca han sido empañadas por divergencias profundas", y aunque los dos países pueden "diferir en cuanto a ciertas cuestiones" de la agenda internacional actual, "lo esencial es que uno respeta la postura del otro, si esta postura es independiente, consecuente y se basa en un análisis de la situación real, si está abierta al debate".

A Rusia y México les une, además, la "cooperación multifacética" en las esferas económico-comercial y de inversiones —siendo el país latinoamericano uno de los principales socios de Moscú en la región—, mientras que sus economías "no compiten sino que se complementan", puntualiza Lavrov. Asimismo, menciona el desarrollo de proyectos de inversiones e infraestructura grandes, aunque por ahora "focales", mientras subraya el "considerable" potencial en este ámbito.

"Tender puentes en vez de erigir muros"

Entre otras esferas de cooperación, el canciller señala que Moscú está interesada en la firma "de un acuerdo comprensivo sobre la supresión de visas para los viajes mutuos de ciudadanos de ambos países", lo cual supondría "un compromiso emblemático ante los crecientes intercambios turísticos y empresariales".

En la situación actual, "la intensa cooperación con México en la lucha contra la pandemia ha sido testimonio elocuente de que nuestros países están unidos por el deseo de tender puentes en vez de erigir muros, enfrentar nuevos desafíos hombro con hombro", sostiene el ministro.

En definitiva, "la gloriosa historia" de los lazos ruso-mexicanos les ha ayudado a "echar un cimiento sólido para el futuro", mientras que los 130 años de las relaciones diplomáticas "inspiran la certeza de que los objetivos planteados serán cumplidos" y los lazos mutuamente ventajosos entre ambos países "se fortalecerán por el bien de nuestros Estados y pueblos, en aras de la paz y estabilidad internacionales", concluye el diplomático ruso.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!