Capriles asegura que la oposición venezolana está acéfala y "botó a la basura" su capital político

El dos veces candidato presidencial de la derecha dijo que el antichavismo "no tiene un líder", en claro desconocimiento a Juan Guaidó.

Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial de Venezuela, aseguró que la oposición de su país "no tiene un líder" y "botó a la basura" el capital político acumulado, en crítica directa al diputado Juan Guaidó.

"La oposición hoy no tiene un líder. No hay un liderazgo, nadie que sea jefe. No existe. Esto fue un capital político que se acumuló y se botó a la basura, puros lugares comunes, discursos gastados", dijo Capriles en entrevista con la BBC.

El 5 de enero, se instalará el nuevo parlamento, que pondrá en entredicho el liderazgo de Guaidó, ya que fue su cargo como máxima autoridad de la AN lo que le permitió desafiar al gobierno de Maduro, al autoproclamarse ilegalmente como "presidente interino", el 23 de enero de 2019.

Capriles, quien considera que poner la situación de Venezuela "en manos de Trump" fue el peor error de la oposición, aseguró que "la nueva administración [Joe Biden] debe entender que este plan se agotó y no puede dar continuidad al statu quo: el interinato".

El también exgobernador de Miranda se empezó a distanciar de Guaidó el pasado 24 de agosto cuando pidió, —dos días antes del cierre del lapso del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la postulación de los 277 candidatos a diputados—, que no solo se presentara "la ruta de la abstención y la resignación" para "salir de la crisis".

La ruptura se hizo más visible después que Guaidó manifestase, a inicios de septiembre, que se distanciaba de él por considerar que había participado en "negociaciones inconsultas" y "acuerdos electorales" con Maduro, que lograron concretar 110 indultos políticos para opositores.

Asimismo, se han difundido informaciones sobre supuestas negociaciones a lo interno de la oposición para relevar a Guaidó, especialmente después que la 'enviada' del diputado ante el Reino Unido, Vanessa Neumann, anunciara su "dimisión" y declarara que "el futuro del liderazgo" del opositor "no está claro".

Según Neumann, algunas figuras de la oposición desean "rotar el liderazgo", pues "temen" que tras el 5 de enero, cuando el sector opositor liderado por Guaidó pierda completamente el control de la AN, los "patrocinadores internacionales", incluyendo a EE.UU., se replanteen el reconocimiento otorgado al opositor.

Ante esto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, ironizó al respecto y afirmó que ya ni la oposición quiere a Guaidó.

"Ahí está Capriles que pide poner fin al interinato ¿Cómo estará la cosa?", se preguntó Cabello, tras ironizar con que a Guaidó le había dado miedo preguntar en una consulta popular si la oposición lo quería mantener al frente.

Guaidó realiza una supuesta "consulta popular" de modalidad virtual, que no está contemplada en la Constitución venezolana, no cuenta con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni se someterá a ningún proceso de auditorías u observación internacional, para pedirle a la comunidad internacional que desconozca los resultados de las elecciones del 6D.

Mientras tanto, el presidente de la firma encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, vaticinó que "la fractura de la oposición se va a amplificar el primer trimestre del 2021" y será "el peor momento histórico de la unidad" del antichavismo.